Serie A, 38ª giornata: Inter passerella a Bologna, volata Champions a quattro tra Milan, Roma, Juventus e Como. Crash test salvezza per Lecce e Cremonese

I giochi sono quasi tutti fatti, ma l’ultimo capitolo del campionato ha ancora in serbo i verdetti più drammatici: se l’Inter campione si gode il viaggio a Bologna e il Napoli è già sicuro dell’Europa che conta, Milan, Roma, Juventus e Como si contendono gli ultimi due pass per la Champions League. In coda, con Verona e Pisa già matematicamente in Serie B, Lecce e Cremonese si giocano il tutto per tutto negli ultimi novanta minuti per evitare l’ultimo slot della retrocessione.

La 38ª giornata di Serie A si appresta a entrare nel vivo come il passaggio definitivo e più emozionante della stagione, mettendo in palio i punti finali che decreteranno i verdetti definitivi sia in ottica coppe europee che per la sopravvivenza nella massima serie. Con il traguardo ormai a un passo, ogni singola giocata può risultare decisiva per scrivere la parola fine sulla classifica. Il programma si sviluppa su tre giorni intensi.

Il turno si apre venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta. Si tratta di una sfida che non ha nulla da dire, ma per entrambe l’obiettivo sarà quello di regalare una gioia ai propri tifosi. Le quote riflettono un grande equilibrio strategico, con i bergamaschi leggermente avanti ma attesi da un compito complicatissimo al Franchi. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 2.70, la X a 3.55 e il 2 a 2.50. Per quanto riguarda la produzione offensiva, i bookmaker prevedono una gara potenzialmente spettacolare: l’Under 2.5 è quotato 2.19, l’Over 2.5 a 1.61, con il Goal a 1.52 e il No Goal a 2.45.

Sabato 23 maggio si apre alle 18:00 con Bologna-Inter, una passerella d’onore per i nerazzurri già Campioni d’Italia, reduci dalle celebrazioni della scorsa giornata. I felsinei cercheranno di chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico contro la capolista, che dal canto suo parte favorita ma potrebbe concedere spazio a qualche seconda linea. Sul fronte quote, il segno 1 è a 3.05, la X a 3.70 e il 2 a 2.25. Per quanto riguarda i gol (con linea eccezionalmente fissata a 3.5), l’Under 3.5 è quotato 1.52, l’Over 3.5 a 2.19, con il Goal a 1.45 e il No Goal a 2.60.

Alle 20:45 riflettori puntati su Lazio-Pisa. I biancocelesti affrontano l’impegno casalingo contro i toscani, il cui verdetto della retrocessione in Serie B è aritmetico da diverse giornate. La Lazio punta a imporre la propria superiorità tecnica sin dai primi minuti cercando i tre punti in quella che sarà l’ultima gara con la maglia biancoceleste per un campione indiscusso come Pedro. Sul fronte quote, il segno 1 è a 1.51, la X a 4.30 e il 2 a 6.50. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.99, l’Over 2.5 a 1.73, con il Goal a 1.87 e il No Goal a 1.87.

Domenica 24 maggio il pomeriggio si apre alle 15:00 con il derby emiliano Parma-Sassuolo. Una partita dal pronostico apertissimo tra due compagini che navigano in acque tranquille di metà classifica, con la mente sgombra da pressioni ma vogliose di finire l’anno con un acuto. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 2.75, la X a 3.40 e il 2 a 2.60. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.87, l’Over 2.5 a 1.83, con il Goal a 1.67 e il No Goal a 2.15.

Alle 18:00 lo scenario si sposta al Maradona per Napoli-Udinese. I partenopei scendono in campo sereni e forti della certezza matematica della qualificazione in Champions League già acquisita. Di fronte un’Udinese che ha disputato un buon campionato. Sul fronte quote, il segno 1 si gioca a 1.50, la X a 4.30 e il 2 a 6.70. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.88, l’Over 2.5 a 1.82, con il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.75.

La serata (inizio 20:45) offre una vera e propria contemporaneità di verdetti drammatici, a partire da Verona-Roma. I giallorossi sono pienamente in corsa nella volata a quattro per gli ultimi due posti Champions e non possono permettersi passi falsi al Bentegodi contro un Verona già matematicamente retrocesso. Sul fronte quote, il successo esterno romanista è blindato: l’1 è a 10.00, la X a 5.50 e il 2 a 1.30. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.94, l’Over 2.5 a 1.77, con il Goal a 2.20 e il No Goal a 1.64.

Sempre alle 20:45, a San Siro va in scena Milan-Cagliari. I rossoneri difendono con le unghie la propria posizione privilegiata nella griglia Champions e intendono sfruttare il fattore campo contro i sardi per centrare l’obiettivo grosso senza guardare gli altri campi. Sul fronte quote, il segno 1 è bancato a 1.29, la X a 5.70 e il 2 a 10.00. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 2.07, l’Over 2.5 a 1.67, con il Goal a 2.15 e il No Goal a 1.67.

In contemporanea si accendono i motori del derby della Mole Torino-Juventus. I bianconeri sono l’altra grande potenza obbligata a vincere per strappare il pass Champions in questo finale al fotofinish. Con uno sguardo obbligato a quello che succederà a San Siro e Verona, sulla carta la Vecchia Signora resta ampiamente favorita, ma i granata proveranno a rovinare i piani dei cugini. Sul fronte quote, il segno 1 si gioca a 7.70, la X a 4.70 e il 2 a 1.41. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.98, l’Over 2.5 a 1.74, con il Goal a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Incrocio ad altissima tensione emotiva anche in Cremonese-Como. È il match in cui si scontrano i due poli opposti dei verdetti rimanenti: i padroni di casa lottano per non retrocedere e hanno un disperato bisogno di punti salvezza, mentre il Como è la grande sorpresa che insegue il sogno Champions League. Gli ospiti godono dei favori del pronostico in questo derby lombardo. Sul fronte quote, l’1 è a 5.50, la X a 4.30 e il 2 a 1.57. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 2.01, l’Over 2.5 a 1.72, con il Goal a 1.76 e il No Goal a 1.99.

A chiudere il quadro della domenica sera è Lecce-Genoa. I salentini sono l’altra faccia della medaglia nella lotta per la sopravvivenza e si giocano la permanenza in categoria al Via del Mare contro un Grifone senza grandi assilli di classifica. Il Lecce è favorito dai bookmaker per sfruttare le mura amiche e conquistare i punti della salvezza. Sul fronte quote, il segno 1 è a 1.77, la X a 3.50 e il 2 a 5.10. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.60, l’Over 2.5 a 2.20, con il Goal a 2.15 e il No Goal a 1.67.

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