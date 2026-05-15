Serie A, 37ª giornata Juventus-Fiorentina apre il turno; derby della capitale e Napoli a Pisa

Il nuovo turno di campionato mette sul piatto punti pesantissimi per la volata finale: insidia Fiorentina per la Juve, mentre per i lariani battere il Parma sarà fondamentale per provare a conquistare un posto in Champions. Alla finestra Roma e Milan che, rispettivamente contro Lazio e Genoa, potrebbero approfittare di un passo falso delle dirette concorrenti. Ultimo treno salvezza per la Cremonese impegnata in trasferta contro l’Udinese.

La 37ª giornata di Serie A si appresta a entrare nel vivo come uno dei passaggi più delikat della stagione, mettendo in palio punti che pesano il doppio sia in ottica di vertice che per la salvezza nella massima serie. Con il calendario ormai agli sgoccioli, ogni errore può diventare fatale e ogni vittoria un’ipoteca sul futuro.

Il turno si apre domenica 17 maggio alle 12:30 con Juventus-Fiorentina. Si tratta di una sfida tra due compagini che cercano di stabilizzare la propria posizione con i bianconeri che puntano al vertice. Il fattore campo potrebbe resultar decisivo. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 1.34, la X a 5.40 e il 2 a 8.75. Per quanto riguarda la produzione offensiva, i bookmaker prevedono una gara ricca di reti: l’Under 2.5 è quotato 2.31, l’Over 2.5 a 1.55, con il Goal a 1.96 e il No Goal a 1.79. Alla stessa ora si gioca Pisa-Napoli, con i toscani che ospitano gli azzurri, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Bologna. I padroni di casa cercheranno di sfruttare l’energia delle mura amiche, ma i partenopei restano avversari estremamente difficili da scardinare. Sul fronte quote, il segno 1 è a 8.00, la X a 4.75 e il 2 a 1.40. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 2.00, l’Over 2.5 a 1.73, con il Goal a 2.10 e il No Goal a 1.69.

Sempre alle 12:30 riflettori puntati su Como-Parma. I lariani affrontano i crociati in un match fondamentale per le zone alte della classifica. Sul fronte quote, il segno 1 è a 1.27, la X a 5.80 e il 2 a 11.00. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 2.23, l’Over 2.5 a 1.58, con il Goal a 2.20 e il No Goal a 1.62.

Il blocco delle 12:30 si chiude con Roma-Lazio. I giallorossi cercano la vittoria nel derby per assicurarsi un posto nell’Europa che conta. Ma dall’altra parte i bianconcelesti sanno che hanno bisogno di un risultato positivo per l’orgoglio e la classifica. Sul fronte quote, il segno 1 è proposto a 1.55, la X a 4.15 e il 2 a 6.10. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato a 1.88, l’Over 2.5 a 1.82, con il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.76. Sempre domenica, ma alle 15:00, va in scena Inter-Verona. I nerazzurri cercheranno di onorare il campionato fino alla fine, di fronte hanno una squadra con la testa sgombra, dopo la matematica retrocessione. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 1.21, la X a 6.80 e il 2 a 13.00. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.57, l’Over 2.5 a 2.11, con il Goal a 2.10 e il No Goal a 1.68.

Alle 18:00 l’attenzione si sposta su Atalanta-Bologna. I nerazzurri puntano sulla spinta del proprio pubblico per superare i rossoblù. Sul fronte quote, il segno 1 si gioca a 1.66, la X a 4.15 e il 2 a 4.85. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 2.24, l’Over 2.5 a 1.58, con il Goal a 1.67 e il No Goal a 2.10. Alla stessa ora il Milan fa visita al Genoa: il segno 1 è a 4.70, la X a 3.75 e il 2 a 1.76. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.86, l’Over 2.5 a 1.84, con il Goal a 1.86 e il No Goal a 1.87.

Domenica sera alle 20:45 va in scena Udinese-Cremonese. I grigiorossi arrivano in Friuli con l’ultima speranza di salvezza. Sul fronte quote, il segno 1 è a 2.40, la X a 3.30 e il 2 a 3.05. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.75, l’Over 2.5 a 1.96, con il Goal a 1.82 e il No Goal a 1.93.

In contemporanea va in scena Cagliari-Torino. I sardi cercano punti pesanti per chiudere il discorso salvezza contro un Toro sempre ostico. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 2.40, la X a 3.10 e il 2 a 3.25. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.64, l’Over 2.5 a 2.12, con il Goal a 1.90 e il No Goal a 1.84.

Il gran finale è Sassuolo-Lecce. I neroverdi chiudono il turno cercando il successo tra le mura amiche. Sul fronte quote, il segno 1 è a 2.75, la X a 3.20 e il 2 a 2.70. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.78, l’Over 2.5 a 1.93, con il Goal a 1.77 e il No Goal a 1.98.

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