Serie A, 35ª Giornata: in gioco Scudetto, Europa e retrocessione

La Roma è favorita sulla Fiorentina con la vittoria giallorossa quotata a 1.68, il Bologna cercherà la vittoria contro la Juventus con l’1 bancato a 2.45, mentre L’Inter affronterà il Verona con l’1 quotato a 1.33 e la vittoria del Napoli contro il Lecce è bancata a 1.56.

La 35ª giornata di Serie A si preannuncia ricca di emozioni, con match fondamentali per la corsa allo Scudetto, le qualificazioni alle coppe europee e la lotta salvezza. Con il Napoli in testa alla classifica e l’Inter a inseguire, ogni punto diventa cruciale in questo finale di stagione.

L’Inter, seconda in classifica, ospita il Verona. Dopo la sconfitta contro la Roma, i nerazzurri devono reagire per non perdere terreno nella corsa al titolo. Il Verona cerca un’impresa per consolidare la salvezza. I nerazzurri sono favoriti con il segno 1 quotato a 1.33, mentre la vittoria del Verona è proposta a 10.00. Il pareggio si attesta a 5.30. L’Over 2,5 si gioca a 1.76, l’Under a 1.92; Goal a 2.28, No Goal a 1.56. Tra i risultati esatti, l’1-0 è dato a 6.25, l’1-1 a 10.50 e il 2-0 a 5.75.

Il Napoli, capolista del campionato, fa visita al Lecce. I partenopei, trascinati da uno Scott McTominay in grande forma, cercano una vittoria per mantenere il vantaggio sull’Inter. Il Lecce, invece, ha bisogno di punti per evitare la retrocessione. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Napoli favorito con il segno 2 a 1.56, mentre il successo del Lecce è bancato con l’ 1 a 6.50. Il pareggio è quotato a 4.10. L’Over 2,5 si gioca a 1.93, l’Under a 1.75; Goal a 2.07, No Goal a 1.67. Tra i risultati esatti più giocati, lo 0-1 per il Napoli è a 6.15, l’1-1 a 7.75 e l’ 1-2 a 9.00.

Scontro diretto per l’Europa tra Roma e Fiorentina. I giallorossi, rinvigoriti dalla vittoria contro l’Inter, affrontano una Fiorentina in forma, reduce da una serie positiva. Una vittoria potrebbe essere decisiva per le ambizioni europee di entrambe le squadre. I giallorossi sono favoriti con il segno 1 quotato a 1.68, mentre la vittoria della Viola è proposta a 5.40. Il pareggio si attesta a 3.85. L’Over 2,5 si gioca a 1.92, l’Under a 1.76; Goal a 1.95, No Goal a 1.77. Tra i risultati esatti, l’1-0 è dato a 6.60, l’1-1 a 7.25 e il 2-0 a 7.50.

Il Bologna, sorpresa del campionato, ospita la Juventus. I rossoblù, in corsa per un posto in Europa, affrontano una Juventus determinata a consolidare la propria posizione tra le prime quattro. Per questo match il Bologna è favorito con il segno 1 a 2.45, mentre il successo della vecchia signora è bancato con il 2 a 3.20. Il pareggio è quotato a 3.10. L’Over 2,5 si gioca a 2.27, l’Under a 1.54; Goal a 1.96, No Goal a 1.75. Tra i risultati esatti più giocati, l’1-0 per il Bologna è a 7.00, l’1-1 a 5.90 e lo 0-1 a 8.25.

Il Genoa, dopo la sconfitta contro il Como, cerca riscatto contro un Milan in cerca di punti per qualificarsi alle competizioni europee. I rossoneri non possono permettersi distrazioni in questa fase cruciale della stagione. I rossoneri sono favoriti con il segno 2 quotato a 1.83, mentre la vittoria del Genoa è proposta a 4.40. Il pareggio si attesta a 3.75. L’Over 2,5 si gioca a 1.87, l’Under a 1.80; Goal a 1.83, No Goal a 1.88.

Il Torino, forte della seconda miglior difesa casalinga del campionato, ospita un Venezia in cerca di punti salvezza. I granata puntano a consolidare la loro posizione a metà classifica, mentre i lagunari sperano in un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per questo match i bookies di Betsson vedono il Torino favorito con il segno 1 a 2.25, mentre il successo del Venezia è bancato con il 2 a 3.75. Il pareggio è quotato a 3.05. L’Over 2,5 si gioca a 2.32, l’Under a 1.54; Goal a 1.98, No Goal a 1.73.

Sfida salvezza tra Cagliari e Udinese. I sardi, reduci da una vittoria convincente contro il Verona, cercano continuità per uscire dalla zona calda. L’Udinese, invece, vuole interrompere la serie negativa e ottenere punti preziosi in trasferta. I rossoneri non possono permettersi distrazioni in questa fase cruciale della stagione. Gli isolani sono favoriti con il segno 1 quotato a 2.25, mentre la vittoria dei friulani è proposta a 3.55. Il pareggio si attesta a 3.20. L’Over 2,5 si gioca a 2.23, l’Under a 1.56; Goal a 1.97, No Goal a 1.74.

Il Parma, dopo il pareggio contro la Lazio, affronta un Como in forma, reduce da una vittoria contro il Genoa. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per migliorare la loro posizione in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. I bookies di Betsson vedono il Como favorito con il segno 2 a 2.40, mentre il successo del Parma è bancato con l’1 a 3.05. Il pareggio è quotato a 3.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.83, l’Under a 1.84; Goal a 1.68, No Goal a 2.06.

L’Empoli, in crisi di risultati, affronta una Lazio determinata a conquistare un posto in Europa. I biancocelesti, dopo il pareggio contro il Parma, vogliono tornare alla vittoria per rimanere in corsa per le competizioni europee. I biancocelesti sono favoriti con il segno 1 quotato a 1.87, mentre la vittoria in casa dei toscani è proposta a 4.30. Il pareggio si attesta a 3.65. L’Over 2,5 si gioca a 1.92, l’Under a 1.76; Goal a 1.84, No Goal a 1.86.

Il Monza, ultimo in classifica, ospita l’Atalanta. I bergamaschi, in piena lotta per un posto in Champions League, non possono permettersi passi falsi contro una squadra in difficoltà. Per questo match i bookies di Betsson vedono la dea favorita con il segno 2 a 1.26, mentre il successo del Monza è bancato nettamente superiore con l’1 a 11.00. Il pareggio è quotato a 6.40. L’Over 2,5 si gioca a 1.47, l’Under a 2.43; Goal a 2.00, No Goal a 1.73.

