Serie a, 34ª giornata: Napoli e Inter favorite, Milan-Juventus infiamma la domenica

La 34ª giornata di Serie A è pronta a regalare nuovi snodi pesanti nella corsa ai vertici della classifica, nella lotta per l’Europa e nella bagarre salvezza. Il turno si apre venerdì con un anticipo, prosegue sabato con tre gare, entra nel vivo domenica con quattro partite e si chiude lunedì con un doppio posticipo. Tra sfide d’alta classifica, incroci delicati e gare che possono cambiare l’inerzia del finale di stagione, il weekend promette equilibrio, pressione e verdetti potenzialmente molto pesanti.

Il turno si apre venerdì 24 aprile con Napoli-Cremonese. I partenopei affrontano una gara che, almeno sulla carta, appare decisamente favorevole, e l’obiettivo è imporre la propria superiorità davanti al pubblico del Maradona. Dall’altra parte, la Cremonese è chiamata a una prova di enorme sacrificio e compattezza per cercare di arginare le offensive avversarie. La sensazione è quella di una sfida in cui gli azzurri prenderanno subito in mano il controllo del gioco. Sul fronte quote, l’1 è dato a 1.36, la X a 4.85 e il 2 a 9.25. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.90, l’Over 2.5 a 1.81, con il Goal a 2.30 e il No Goal a 1.57.

Il programma di sabato 25 aprile si apre con Parma-Pisa, una partita che si preannuncia combattuta. I ducali partono leggermente avanti, soprattutto per il fattore campo, ma il Pisa ha le carte in regola per rendere il confronto insidioso. È il classico match in cui l’intensità e la gestione degli episodi faranno la differenza. Sul fronte quote, il segno 1 è bancato a 2.15, la X a 3.15 e il 2 a 3.80. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.61, l’Over 2.5 a 2.18, con il Goal a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Sempre sabato va in scena Bologna-Roma, altro confronto che promette grandissimo equilibrio e tensione in chiave europea. I giallorossi arrivano leggermente favoriti, ma il Bologna, forte del proprio pubblico, è un avversario scorbutico e organizzato. È una gara che si annuncia aperta, in cui anche un singolo episodio può orientare il risultato finale. Sul fronte quote, il segno 1 è a 3.05, la X a 3.20 e il 2 a 2.45. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.73, l’Over 2.5 a 1.99, con il Goal a 1.82 e il No Goal a 1.93.

A chiudere il sabato è Verona-Lecce, una sfida delicatissima dove i punti pesano come macigni. Gli scaligeri partono con i favori del pronostico, ma si prospetta una partita tattica e bloccata, con due squadre chiamate a fare grandissima attenzione a non scoprirsi. Sul fronte quote, il segno 1 è proposto a 2.75, la X a 2.95 e il 2 a 2.95. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è bassissimo e quotato a 1.46, l’Over 2.5 a 2.55, con il Goal a 2.15 e il No Goal a 1.64.

Domenica 26 aprile si parte con Fiorentina-Sassuolo. I viola vogliono far valere il fattore campo per raccogliere punti importanti, mentre il Sassuolo cercherà di giocarsi le proprie chance mantenendo ordine e compattezza. La Fiorentina parte avanti per qualità e status. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 1.96, la X a 3.45 e il 2 a 4.05. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.93, l’Over 2.5 a 1.78, con il Goal a 1.73 e il No Goal a 2.05.

Spazio poi a Genoa-Como. È una sfida interessante dove gli ospiti, forti di un ottimo momento, partono con i favori del pronostico nonostante la trasferta. I rossoblu cercheranno una prova di personalità per invertire l’inerzia e far pesare il fattore “Marassi”. Sul fronte quote, il segno 1 si gioca a 4.60, la X a 3.70 e il 2 a 1.78. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 1.80, l’Over 2.5 a 1.91, con il Goal a 1.92 e il No Goal a 1.82.

Riflettori puntati su Torino-Inter. I nerazzurri arrivano in Piemonte con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo e dare ulteriore continuità alla propria marcia. I granata proveranno a sporcare le linee di passaggio e a fare densità, ma il divario tecnico sulla carta è netto. Sul fronte quote, l’1 è a 6.80, la X a 4.75 e il 2 a 1.44. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 2.24, l’Over 2.5 a 1.58, con il Goal a 1.84 e il No Goal a 1.89.

Il piatto forte della domenica è senza dubbio il big match Milan-Juventus. Una grande classica che si preannuncia di difficilissima lettura, estremamente tattica e vissuta sul filo dei nervi. La Juventus parte con un impercettibile vantaggio, ma i rossoneri davanti al proprio pubblico hanno tutte le armi per colpire. Sul fronte quote regna l’incertezza: il segno 1 è bancato a 3.00, la X a 3.10 e il 2 a 2.50. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.86, l’Over 2.5 a 1.85, con il Goal a 1.69 e il No Goal a 2.10.

Il programma si chiude lunedì 27 aprile con due posticipi. Si comincia con Cagliari-Atalanta, sfida dove la Dea scende in campo con i favori del pronostico. Gli isolani, spinti dal calore dell’Unipol Domus, proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo per arginare lo strapotere fisico e tecnico dei bergamaschi. Sul fronte quote, l’1 è a 4.55, la X a 3.70 e il 2 a 1.79. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.86, l’Over 2.5 a 1.81, con il Goal a 1.84 e il No Goal a 1.89.

A far calare il sipario sulla 34ª giornata è Lazio-Udinese. I biancocelesti cercano una vittoria solida davanti ai propri tifosi, partendo decisamente avanti nelle previsioni. I friulani sono chiamati a una prestazione di grande attenzione difensiva per provare a strappare punti preziosi. Sul fronte quote, il segno 1 è a 2.00, la X a 3.30 e il 2 a 4.05. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.66, l’Over 2.5 a 2.05, con il Goal a 1.96 e il No Goal a 1.79.

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