Serie A, 33ª giornata: Inter e Napoli favorite, Juventus-Bologna chiude il programma domenicale

La 33ª giornata di Serie A è pronta a regalare nuovi snodi pesanti nella corsa ai vertici della classifica, nella lotta per l’Europa e nella bagarre salvezza. Il turno si apre domani con due anticipi, prosegue sabato con tre gare, entra nel vivo domenica con quattro partite e si chiude lunedì sera con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. Tra sfide d’alta classifica, incroci delicati e gare che possono cambiare l’inerzia del finale di stagione, il weekend promette equilibrio, pressione e verdetti potenzialmente molto pesanti.

Il turno si apre alle 18:30 con Sassuolo-Como. È una sfida interessante tra due squadre che hanno motivazioni diverse ma che possono entrambe trovare spazi per incidere. Il Como parte con i favori del pronostico e arriva a questo appuntamento con la voglia di confermare quanto di buono mostrato fin qui, mentre il Sassuolo cerca una prova di personalità davanti al proprio pubblico per restare agganciato alla partita e provare a sovvertire le attese. Sul fronte quote, il segno 1 è proposto a 6.00, la X a 4.20 e il 2 a 1.55. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 2.09, l’Over 2.5 a 1.66, con il Goal a 1.83 e il No Goal a 1.91.

Alle 20:45, è il momento di Inter-Cagliari. I nerazzurri affrontano una gara che, almeno sulla carta, appare favorevole, e l’obiettivo è dare continuità al proprio percorso davanti al pubblico di casa. Dall’altra parte, il Cagliari è chiamato a una prova di grande attenzione e compattezza per cercare di restare in partita il più a lungo possibile. La sensazione è quella di una sfida in cui l’Inter può prendere in mano il controllo del gioco, provando a imporre ritmo, qualità e pressione offensiva fin dai primi minuti. Sul fronte quote, l’1 è dato a 1.26, la X a 6.00 e il 2 a 11.00. Per quanto riguarda le reti, l’Under 2.5 è quotato 2.38, l’Over 2.5 a 1.52, con il Goal a 2.10 e il No Goal a 1.68.

Sabato alle 15:00 si scende in campo per Udinese-Parma, una partita che si preannuncia più equilibrata di quanto possano suggerire i valori tecnici sulla carta. I friulani partono leggermente avanti, soprattutto per il fattore campo, ma il Parma ha le carte per rendere il confronto combattuto. È il classico match in cui equilibrio, intensità e gestione degli episodi possono contare più delle giocate individuali. Sul fronte quote, il segno 1 è bancato a 2.20, la X a 3.05 e il 2 a 3.80. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.61, l’Over 2.5 a 2.18, con il Goal a 1.98 e il No Goal a 1.79.

Alle 18:00 di sabato riflettori puntati su Napoli-Lazio, una delle gare più interessanti del weekend. I partenopei partono con i favori del pronostico, ma la Lazio ha qualità ed esperienza per provare a rendere la sfida aperta e sporcarne i ritmi. La sensazione è quella di una partita intensa, in cui gli episodi potranno pesare molto nell’economia dei novanta minuti. Sul fronte quote, il segno 1 è bancato a 1.56, la X a 3.85 e il 2 a 6.80. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.66, l’Over 2.5 a 2.10, con il Goal a 2.30 e il No Goal a 1.57.

Il sabato sera, alle 20:45, va in scena Roma-Atalanta, altro confronto che promette equilibrio e tensione. I giallorossi cercano una vittoria pesante davanti al proprio pubblico, ma la Dea è avversario scomodo, abituato a partite di questo peso e con abbastanza qualità per colpire in ogni momento. È una gara che si annuncia aperta, intensa e con margini ridotti, in cui anche un singolo episodio può orientare il risultato finale. Sul fronte quote, il segno 1 è a 2.50, la X a 3.25 e il 2 a 2.95. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.82, l’Over 2.5 a 1.89, con il Goal a 1.75 e il No Goal a 2.00.

Il lunch match domenicale propone Cremonese-Torino. È una sfida che si presenta aperta e combattuta, con due squadre chiamate a fare grande attenzione soprattutto nella gestione dei momenti della partita. Il Torino parte leggermente avanti, ma senza un margine tale da far pensare a una gara già indirizzata. La Cremonese, dal canto suo, può cercare di sfruttare il fattore campo e l’urgenza di fare punti per alzare il livello dell’intensità fin dai primi minuti. Sul fronte quote, il segno 1 è proposto a 2.95, la X a 3.10 e il 2 a 2.60. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.66, l’Over 2.5 a 2.10, con il Goal a 1.88 e il No Goal a 1.86.

Alle 15:00 di domenica tocca a Verona-Milan. I rossoneri partono con i favori del pronostico e vogliono sfruttare una trasferta sulla carta abbordabile per raccogliere punti importanti. Il Verona, però, è chiamato a una prestazione di ordine, sacrificio e attenzione per provare a restare agganciato al match e magari giocarsi le proprie chance nella parte finale della gara. Il copione atteso è quello di una sfida in cui il Milan proverà a fare la partita, mentre i padroni di casa punteranno soprattutto sulla compattezza. Sul fronte quote, il segno 1 è bancato a 6.10, la X a 3.95 e il 2 a 1.58. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.79, l’Over 2.5 a 1.92, con il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.71.

Alle 18:00 va in scena Pisa-Genoa, sfida che si preannuncia più bloccata e tattica rispetto ad altre gare del turno. Il Genoa parte leggermente avanti, ma il margine è contenuto e lascia intuire una partita da leggere con attenzione, in cui la gestione degli spazi e dei ritmi potrebbe risultare decisiva. Il Pisa proverà a tenere la gara viva e in equilibrio, mentre gli ospiti cercheranno di sfruttare la propria maggiore solidità per indirizzare l’incontro. Sul fronte quote, il segno 1 è a 3.25, la X si gioca a 3.10 e il 2 a 2.35. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.56, l’Over 2.5 a 2.27, con il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.73.

Alle 20:45 è il turno del big match domenicale tra Juventus e Bologna. I bianconeri vogliono far valere il fattore campo in una sfida che pesa molto nella corsa europea, ma il Bologna arriva con l’ambizione di giocarsi le proprie carte e di restare pienamente in partita. La sensazione è quella di un confronto in cui la Juventus parte avanti per solidità e status, ma in cui gli emiliani hanno abbastanza organizzazione e qualità per non lasciare nulla di scontato. Sul fronte quote, l’1 è bancato a 1.48, la X a 4.55 e il 2 a 6.60. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 2.09, l’Over 2.5 a 1.67, con il Goal a 1.91 e il No Goal a 1.83.

Chiude il programma della giornata il posticipo di lunedì 20 aprile alle 20:45 tra Lecce e Fiorentina. È una gara delicata, di quelle in cui il peso dei punti può influire parecchio anche sull’atteggiamento delle due squadre. La Fiorentina parte leggermente avanti, ma il margine resta contenuto e fa pensare a una sfida tutt’altro che semplice per i viola. Il Lecce, davanti al proprio pubblico, proverà a tenere alta l’intensità e a trascinare il match su binari di equilibrio e tensione. Sul fronte quote, il segno 1 è a 3.45, la X a 3.30 e il 2 a 2.20. Per quanto riguarda i gol, l’Under 2.5 è quotato 1.70, l’Over 2.5 a 1.99, con il Goal a 1.87 e il No Goal a 1.86.

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