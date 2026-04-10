Serie A, 32ª giornata: verso il rush finale: l’Inter capolista fa visita alla rivelazione Como, scontro d’alta quota tra Atalanta e Juventus

Il sipario si alza sulla 32ª giornata di un campionato sempre più avvincente, segnato dai verdetti pesanti dell’ultimo turno. La netta vittoria dell’Inter nel posticipo contro i giallorossi ha consolidato il primato nerazzurro a quota 72 punti, mentre il successo di misura del Napoli sul Milan ha sancito il controsorpasso dei partenopei al secondo posto. In questo scenario, il prossimo weekend propone incroci determinanti sia per la corsa all’Europa che per la permanenza nella massima categoria.

Il piatto forte è senza dubbio il confronto tra Como e Inter, in programma domenica sera. I lariani, saldi al quarto posto con 58 punti dopo il pareggio a Udine, rappresentano l’ostacolo più insidioso per la marcia della capolista. Gli analisti prevedono una sfida intensa: il segno 1 è proposto a 3.20, la X a 3.40 e il 2 a 2.25. Per quanto riguarda la produzione offensiva, l’Over 2.5 è quotato a 1.91, mentre il Goal si attesta a 1.71.

L’anticipo del venerdì vede il Pisa impegnato in trasferta contro la Roma. I toscani, fanalino di coda insieme al Verona proveranno a muovere la classifica, mentre i giallorossi dovranno smaltire i cinque gol subiti a Milano: le quote danno fiducia ai padroni di casa con il segno 1 proposto a 1.33, mentre il pareggio a 5.00 e il 2 a 10.00 sottolineano che per la squadra di Hiljemark servirà l’impresa. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.91. il Goal a 2.30 e il No Goal a 1.57.

Sabato, lo scontro diretto tra Cagliari e Cremonese promette scintille in ottica salvezza: l’1 è bancato a 2.20, la X a 3.10 e il 2 a 3.70. Interessante l’Over 2,5 che si attesta a 2.19, mentre il Goal è bancato a 1.98.

Alle ore 15:00, l’Olimpico Grande Torino ospita la sfida tra Torino e Hellas Verona. Il match mette di fronte due realtà in cerca di punti pesanti: i granata puntano a mettere definitivamente in cassaforte una permanenza in Serie A ormai vicina, mentre gli scaligeri arrivano all’appuntamento in piena emergenza classifica, obbligati a fare risultato per evitare il baratro. Le quote di Betsson vedono l’1 dei granata a 1.92, la X a 3.35 e il 2 a 4.40. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.55, l’over 2.5 a 2.31; mentre il Goal è bancato a 2.10 e il No Goal a 1.67.

Sabato sera, i riflettori si spostano a Bergamo per Atalanta – Juventus, un vero e proprio crocevia per le ambizioni Champions. Gli orobici, rigenerati dal secco 3-0 rifilato al Lecce, inseguono i bianconeri distanti solo quattro lunghezze. La lavagna di Betsson vede quote interessanti: l’1 è bancato a 3.10, il pareggio a 3.35 e il segno 2 a 2.35. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.97 e il No Goal a 2.15.

Il lunch match di domenica vede il Genoa ospitare il Sassuolo in un confronto che mette in palio punti pesanti per obiettivi differenti. Con un distacco di nove lunghezze tra le due formazioni, la pressione è tutta sui padroni di casa, obbligati a muovere la classifica per allontanarsi dalle zone pericolose. Al contrario, i neroverdi si presentano a Marassi con la mente più sgombra e una forma fisica migliore, forti di una posizione decisamente più solida rispetto ai rivali rossoblù. Le quote di Betsson vedono l’1 a 2.20, la X a 3.25 e il 2 a 3.50. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.72, l’over 2.5 a 2.00; mentre il Goal è bancato a 1.85 e il No Goal a 1.88.

Il Milan, scivolato in terza posizione dopo il ko al Maradona, cerca il riscatto immediato a San Siro contro l’Udinese. I rossoneri devono difendere il podio dall’assalto delle inseguitrici: il segno 1 è dato a 1.43, la X a 4.60 e il 2 a 7.40. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.96. il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.73.

Alle 15:00, il rettangolo verde del Tardini ospita il match tra Parma e Napoli.. L’incontro evidenzia un netto divario tra le due compagini: i ducali sono impegnati a gestire una fase finale di stagione nel segno della stabilità, mentre i partenopei si presentano come una corazzata di vertice, spinti da un rullino di marcia impressionante. Le quote di Betsson vedono l’1 a 1.83, la X a 3.45 e il 2 a 4.70. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.68, l’over 2.5 a 2.07; mentre il Goal è bancato a 2.00 e il No Goal a 1.75.

Nel pomeriggio domenicale, il Napoli, che proverà a sfruttare un eventuale passo falso della capolista Inter, viaggerà verso Parma per dare continuità al momento d’oro: l’1 dei ducali è quotato a 6.10, la X a 3.95, mentre più probabile il segno 2 a 1.58. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.63. il Goal a 2.25 e il No Goal a 1.60.

Il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Fiorentina e Lazio, con i viola galvanizzati dal successo di misura a Verona, anche se l’obiettivo salvezza non è ancora raggiunto: l’1 si gioca a 2.30, la X a 3.10, mentre una vittoria dei ragazzi di Mister Sarri fuori casa quotata a 3.35. Le previsioni sulle reti vedono l’Under 2.5 a 1.66. il Goal a 1.88 e il No Goal a 1.85.

PressGiochi