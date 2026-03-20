Serie A, 30ª giornata: la capolista a Firenze. Sfide Champions per Juve, Roma e Como

La 30esima giornata di Serie A è pronta a regalare nuove emozioni e bivi cruciali per le sorti del campionato. Dopo un turno che ha visto l’Inter frenare contro l’Atalanta e il Milan cadere contro la Lazio, la corsa scudetto vede i nerazzurri a quota 68, con otto lunghezze di vantaggio sul Diavolo, tallonato a sua volta da un lanciatissimo Napoli. Nel frattempo, la lotta per la zona Champions League è più accesa che mai: la favola Como vola al quarto posto solitario, mentre Juventus e Roma inseguono. In coda, la preziosissima vittoria della Fiorentina sulla Cremonese e il sussulto del Pisa riaprono clamorosamente i giochi per la salvezza.

Il turno si apre venerdì alle 18:30, con il Cagliari che ospita il Napoli. I sardi, fermi a quota 30 e reduci dalla pesante sconfitta contro il Pisa, fanalino di coda, hanno bisogno di punti per non riavvicinarsi alla zona calda. Di contro, i partenopei di punti ne hanno 59: dopo aver superato il Lecce, sognano il sorpasso sul Milan al secondo posto. I pronostici sorridono agli ospiti: il segno 1 è proposto a 5.30, la X a 3.45 e il 2 a 1.76. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.38 contro l’1.52 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.25 e 1.59.

Sempre venerdì, ma alle 20:45, a Marassi si affrontano Genoa e Udinese, due squadre che, vista la posizione in classifica, hanno acquisito tranquillità. Il Grifone vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la netta vittoria sul Verona, mentre i friulani cercano il riscatto, per l’orgoglio, dopo il ko di misura contro la Juventus. Gli analisti vedono favoriti i rossoblu: l’1 è dato a 2.20, la X a 3.05 il 2 a 3.80. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 è quotato 2.35, l’Under 2.5 a 1.53, con il Goal a 2.10 e il No Goal a 1.68.

Sabato alle 15:00 si scende in campo al Tardini per Parma-Cremonese. I ducali, scivolati a 34 punti dopo il pesante poker incassato dal Torino, affrontano i grigiorossi in una gara di vitale importanza per questi ultimi, che sono terzultimi a 24 punti e che arrivano dallo scontro diretto, perso con la Fiorentina, che ha complicato la loro corsa alla salvezza. Le quote vedono favoriti i padroni di casa: il segno 1 è bancato a 2,10, la X a 3.10 e il segno 2 a 3.95. Quote reti: l’Over 2.5 è a 2.07, l’Under 2.5 a 1.67, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 1.91 e 1.83.

Alle 18:00 di sabato, il Milan attende il Torino a San Siro. I rossoneri (60 punti) sono incappati in un passo falso all’Olimpico contro la Lazio e non possono permettersi altri cali di tensione se vogliono continuare a impensierire l’Inter. I granata arrivano agguerriti dopo aver travolto il Parma, sperando di prolungare l’effetto positivo prodotto dal cambio in panchina. Il divario tecnico si riflette sulle lavagne: il segno 1 è a 1.38, la X a 4.95 e il 2 a 8.00. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 1.96 e l’Over 2.5 a 1.75, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 2.10 e 1.68.

Il sabato sera, alle 20:45, la Juventus ospita il Sassuolo all’Allianz Stadium. I bianconeri nell’ultimo turno hanno superato l’Udinese di corto muso e tengono nel mirino il Como per agguantare il quarto posto. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta contro il Bologna nel derby regionale, ma tranquilli della loro classifica ormai da tempo. Il mercato si aspetta una gara a trazione bianconera: l’1 è bancato a 1.35, la X a 5.20 e il 2 a 8.75. Sul fronte gol: l’Under 2.5 è quotato a 2.24, l’Over 2.5 a 1.58, con il Goal a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Il lunch match domenicale propone la sfida tra la grande rivelazione e chi spera in un miracolo: Como-Pisa. I lariani stanno scrivendo una favola clamorosa: il successo sulla Roma li ha proiettati al quarto posto che, se mantenuto, vorrebbe dire Champions League. I toscani, riaccesi dal 3-1 sul Cagliari, sognano ancora la salvezza. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 1.27, la X a 5.70 e il 2 a 11.00. Le quote sui gol prevedono: l’Over 2.5 si attesta a 1.64 contro l’2.13 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.30 e 1.58.

Alle 15:00 di domenica va in scena ,al Gewiss Stadium, l’Atalanta – reduce dal prezioso pari contro l’Inter – che ospiterà un Verona crollato contro il Genoa nell’ultima giornata. Gli scaligeri occupano l’ultima posizione in classifica e sono disperatamente in cerca di punti salvezza. Gara che vede la Dea favorita: il segno 1 è bancato a 1.40, la X a 4.75 e il 2 a 7.90. Le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.83, l’Under 2.5 a 1.87, con il Goal a 2.15 e il No Goal a 1.79.

In contemporanea, al Dall’Ara, scontro tra Bologna e Lazio, due squadre che probabilmente hanno più da chiedere all’Europa League (il Bologna) e alla Coppa Italia (la Lazio) che al campionato. I felsinei hanno battuto il Sassuolo, mentre i biancocelesti arrivano gasatissimi dal colpaccio contro il Milan. I bookies prefigurano un match equilibrato e teso: il segno 1 è a 2.35, la X si gioca a 3.05 e il 2 a 3.35. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.26, contro l’1.57 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati a 1.96 e 1.79.

Alle 18:00 è il turno della Roma che ospita il Lecce all’Olimpico. I giallorossi, fermi a 51 punti e feriti dal ko nello scontro diretto contro il Como, devono assolutamente vincere per non perdere il treno Champions. I salentini, battuti dal Napoli, lottano per tenersi lontani dal baratro. Quote che vedono i capitolini avanti: il segno 1 è bancato a 1.48, la X a 4.30 e il 2 a 7.20. Previsti spettacolo e reti: l’Under 2.5 è quotato 1.71, l’Over 2.5 a 2.01, con il Goal a 2.25 e il No Goal a 1.59.

Chiude il programma della giornata il posticipo domenicale delle 20:45 tra Fiorentina e Inter al Franchi. È una sfida cruciale per entrambe: i viola (28 punti) hanno asfaltato la Cremonese respirando in chiave salvezza, mentre l’Inter capolista (68 punti) vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta per blindare lo scudetto. Il mercato vede i padroni di casa in svantaggio: il segno 1 a 5.20, la X a 4.20 e il 2 a 1.62. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 2.01 e l’Over 2.5 a 1.72, con le opzioni Goal a 1.80 e No Goal a 1.95.

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