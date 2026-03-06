Serie A, 28ª giornata: riflettori puntati su Milan-Inter

La 28esima giornata di Serie A è pronta a regalare emozioni forti e bivi cruciali per le sorti del campionato. Il piatto forte è senza dubbio il Derby di Milano della domenica sera, una stracittadina che potrebbe riaprire clamorosamente i giochi per il tricolore o sancire la fuga definitiva della capolista. Nel frattempo, la lotta per un posto in Champions League e la battaglia per non retrocedere si intrecciano su tutti i campi, a partire dall’anticipo del venerdì sera.

Il turno si apre venerdì alle 20:45 allo Stadio Maradona, dove il Napoli ospita il Torino. I partenopei vogliono vincere, dopo il rendimento altalenante delle ultime giornate, per blindare la zona Champions, mentre i granata sono a caccia di punti preziosi, dopo la vittoria con la Lazio, per allontanarsi in via definitiva dalle zone calde della classifica. I pronostici sorridono ai padroni di casa: il segno 1 è proposto a 1.58, la X a 3.75 e il 2 a 6.70. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.12 contro il 1.65 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.20 e 1.62.

Sabato alle 15:00 si scende in campo all’Unipol Domus per la sfida tra Cagliari e Como. I sardi, alla ricerca della tranquillità matematica, dovranno vedersela con i sorprendenti lariani, non sarà semplice, i comaschi infatti sono lanciatissimi verso la zona europa. Gli analisti vedono gli ospiti strafavoriti: l’1 è dato a 5.70, la X a 3.80 e il 2 a 1.64. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 è quotato 1.93, l’Under 2.5 a 1.78, con il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.73.

Alle 18:00 di sabato, l’Atalanta attende l’Udinese al Gewiss Stadium. La Dea ha bisogno di una vittoria per rimanere agganciata al treno europeo, dopo il solo punto ottenuto nelle ultime due. I friulani, rinvigoriti dalla vittoria contro la Fiorentina, puntano a fare lo sgambetto agli orobici. Le quote vedono favoriti i nerazzurri: il segno 1 è bancato a 1.68, la X a 3.70 e il segno 2 a 5.40. Quote reti: l’Over 2.5 è a 1.80, l’Under 2.5 a 1.90, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 1.87 e 1.86.

Il sabato sera, alle 20:45, la Juventus ospita il Pisa all’Allianz Stadium. I bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi, nelle ultime 7 infatti, hanno ottenuto una sola vittoria – inutile ai fini della qualificazione – contro il Galatasaray. I toscani, penultimi in classifica, sono avviati verso una quasi certa retrocessione ma non hanno perso il loro spirito battagliero. Il divario tecnico si riflette sulle lavagne: il segno 1 è a 1.24, la X a 6.00 e il 2 a 13.00. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 2.20 e l’Over 2.5 a 1.60, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 2.30 e 1.58.

Il pranzo domenicale, alle 12:30, propone un delicatissimo scontro salvezza al Via del Mare tra Lecce e Cremonese. Entrambe le formazioni occupano – a 24 punti – la terzultima posizione. Sia i pugliesi che i lombardi arrivano da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di tornare alla vittoria, specialmente in uno scontro diretto in cui i punti pesano il doppio. Il mercato vede i padroni di casa favoriti: l’1 è bancato a 2.15, la X a 2.95 e il 2 a 4.05. Sul fronte gol, si attende una gara tesa: l’Under 2.5 è quotato a 1.46, l’Over 2.5 a 2.55, con il Goal a 2.25 e il No Goal a 1.61.

Alle 15:00 di domenica il Bologna riceve il fanalino di coda Verona al Dall’Ara. I rossoblù, tornati quelli delle passate stagioni, vogliono continuare la loro marcia per ambire a una qualificazione in Europa, affrontando gli scaligeri che vedono le speranze di salvezza assottigliarsi di giornata in giornata. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 1.56, la X a 4.00 e il 2 a 6.30. Le quote sui gol prevedono: l’Over 2.5 si attesta a 1.92 contro l’1.79 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.10 e 1.69.

In contemporanea, sempre alle 15:00, la Fiorentina si gioca una fetta di permanenza in Serie A ospitando il Parma al Franchi. I viola, clamorosamente impantanati in zona retrocessione, non hanno più margini di errore contro un avversario tranquillo a metà classifica e che sa mettere in difficoltà chiunque. La pressione è tutta sui toscani: il segno 1 è bancato a 1.75, la X a 3.60 e il 2 a 5.10. Le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.82, l’Under 2.5 a 1.88, con il Goal a 1.84 e il No Goal a 1.89.

Alle 18:00 è il turno di Genoa – Roma a Marassi. I giallorossi, forti della loro posizione in zona Champions, cercano un colpo in trasferta per rafforzare il quarto posto e lasciare lontane Juventus e Como. Il Grifone, dal canto suo, farà di tutto per difendere le mura amiche e racimolare punti fondamentali per staccare definitivamente la zona rossa. I bookies puntano sugli ospiti: il segno 1 è a 4.35, la X si gioca a 3.30 e il 2 a 1.94. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.22, contro l’1.59 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati a 2.10 e 1.68.

Domenica alle 20:45 si ferma Milano e non solo: a San Siro va in scena l’attesissimo derby tra Milan e Inter. I rossoneri secondi in classifica sono chiamati all’impresa per accorciare il gap, mentre i nerazzurri capolista vogliono piazzare il colpo del ko definitivo al campionato. Una partita che influirà poco sulla classifica ma molto sul morale delle due compagini. Sfida da tripla, con quote che vedono comunque l’Inter avanti: il segno 1 è bancato a 3.50, la X a 3.15 e il 2 a 2.25. Previsti spettacolo e reti: l’Under 2.5 è quotato 1.81, l’Over 2.5 a 1.89, con il Goal a 1.74 e il No Goal a 2.00.

Chiude il programma della giornata il Monday Night delle 20:45 tra Lazio e Sassuolo allo Stadio Olimpico. I biancocelesti devono trovare continuità per non salutare definitivamente le ambizioni europee, contro un Sassuolo solido e imprevedibile che non ha nulla da perdere. Il mercato vede i padroni di casa in vantaggio: il segno 1 a 2.20, la X a 3.20 e il 2 a 3.50. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 1.66 e l’Over 2.5 a 2.05, con le opzioni Goal a 1.92 e No Goal a 1.82.

PressGiochi