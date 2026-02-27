Serie A, 27ª giornata: scontro Champions tra Roma e Juventus. Il Milan cerca il riscatto a Cremona, l’Inter ospita il Genoa

Grande attesa all’Olimpico per la sfida d’alta quota tra giallorossi e bianconeri, 1 a 2.65. I nerazzurri vogliono continuare la fuga, incrocio insidioso per i rossoneri. In coda Lecce e Cremonese sono chiamate all’impresa per non trovarsi terzultime.

La ventisettesima giornata di Serie A è pronta a regalare nuove emozioni, con una classifica che si fa sempre più delineata ma che lascia spazio a colpi di scena. I riflettori della domenica sera sono tutti per l’Olimpico, teatro dello scontro diretto in chiave Champions tra Roma e Juventus, una partita che può valere una stagione per i bianconeri in cerca di riscatto. L’Inter schiacciasassi, sempre più padrona del campionato, attende il Genoa a San Siro per allungare ancora in vetta, mentre il Milan, ferito dal recente tonfo interno, cerca l’immediata reazione sul delicato campo della Cremonese. Anche il Napoli è chiamato a invertire la rotta in casa di un disperato Verona. In zona salvezza, punti pesantissimi in palio in sfide spigolose che potrebbero riscrivere i destini delle squadre in fondo alla graduatoria.

Il turno si apre venerdì alle 20:45 allo stadio Tardini, dove il Parma attende il Cagliari. I ducali arrivano carichi a molla dopo la clamorosa e prestigiosa impresa a San Siro contro il Milan e vogliono consolidare l’ottimo dodicesimo posto. Di fronte si troveranno i sardi, reduci dal pari a reti inviolate con la Lazio, che cercano un acuto in trasferta per allontanarsi definitivamente dalle zone calde. I bookies vedono i padroni di casa favoriti: il segno 1 è proposto a 2.35, la X a 2.90 e il 2 a 3.65. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.34 contro l’1.53 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.05 e 1.73.

Sabato alle 15:00 il Como ospita il Lecce al Sinigaglia. I lariani stanno vivendo una favola calcistica: sesti in classifica a un passo dal quarto posto e reduci dall’incredibile colpaccio esterno contro la Juventus, sognano a occhi aperti l’Europa. I salentini, invece, sono terzultimi a 24 punti e arrivano dal ko con l’Inter: hanno disperato bisogno di muovere la classifica per credere nella salvezza, cercheranno l’impresa. Gli analisti puntano forte sui padroni di casa: l’1 è dato a 1.40, la X a 4.45 e il 2 a 9.00. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 è quotato 1.89, l’Under 2.5 a 1.81, con il Goal a 2.35 e il No Goal a 1.55.

Alle 18:00 di sabato, il Verona incrocia il Napoli al Bentegodi in una sfida cruciale per entrambe le formazioni. Gli scaligeri, fanalino di coda a 15 punti, sono aggrappati alle ultime speranze di rimanere in massima serie e venderanno cara la pelle. I partenopei, terzi e trafitti dall’Atalanta nell’ultimo turno, non possono più permettersi passi falsi se vogliono proteggere il loro piazzamento tra le prime quattro. Il divario tecnico si riflette in modo netto nelle quote: il segno 2 è bancato a 1.55, la X a 3.90 e il segno 1 a 6.90. Quote reti: l’Over 2.5 è a 2.15, l’Under 2.5 a 1.63, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 2.40 e 1.54.

Il sabato sera, alle 20:45, i riflettori di San Siro si accendono su Inter-Genoa. La capolista nerazzurra appare semplicemente inarrestabile: dominatrice del torneo a quota 64 punti e forte di cinque successi di fila, viaggia a ritmi da record. Il Grifone, quattordicesimo e galvanizzato dal bel tris rifilato al Torino, proverà a fare la sua partita con ordine e senza assilli di classifica. Si prospetta una gara a senso unico secondo le previsioni del mercato: il segno 1 è bancato a 1.35, la X a 5.10 e il 2 a 9.00. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 2.12 e l’Over 2.5 a 1.64, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 2.10 e 1.68.

Il lunch match domenicale, alle 12:30, vede la Cremonese ospitare il Milan allo stadio Zini. I grigiorossi, a ridosso della zona retrocessione, cercano la partita perfetta per raddrizzare un campionato, iniziato nel migliore dei modi, ma che ora rischia di terminare con il ritorno in B dopo solo un anno. I rossoneri, secondi ma lontani dalla vetta e clamorosamente sconfitti dal Parma nell’ultima uscita, devono assolutamente ritrovare la bussola per blindare la medaglia d’argento dagli assalti delle inseguitrici. Il mercato vede gli ospiti ampiamente favoriti: l’1 è bancato a 6.40, la X a 4.25 e il 2 a 1.52. Sul fronte gol: l’Under 2.5 è quotato a 1.88, l’Over 2.5 a 1.82, con il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.73.

Alle 15:00 di domenica va in scena una sfida ricca di spunti: Sassuolo-Atalanta al Mapei Stadium. I neroverdi navigano in acque tranquille a metà classifica e arrivano dalla rotonda e convincente vittoria sul Verona. La Dea, esaltata dal successo pesante sul Napoli e dalla magnifica rimonta operata in Champions, viaggia a pari punti con Como e Juventus ed è in piena bagarre per un piazzamento europeo, pronta a giocarsi le sue carte su ogni campo. Sfida votata allo spettacolo. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 3.80, la X a 3.50 e il 2 a 1.98. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 si attesta a 1.78 contro il 1.93 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.73 e 2.05.

Alle 18:00 il Torino attende la Lazio al Grande Torino. I granata stanno vivendo un momento di decisa flessione, inchiodati a 27 punti e reduci dal netto 3-0 subito in casa del Genoa. I biancocelesti, decimi a 34 punti, continuano nel loro andamento lento, incapaci finora di trovare la continuità necessaria per fare il definitivo salto di qualità e ambire concretamente all’Europa. Una sfida che sa di esame di riparazione per entrambe. La bilancia pende per un sostanziale equilibrio: il segno 1 è bancato a 2.90, la X a 2.95 e il 2 a 2.75. Le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 2.31, l’Under 2.5 a 1.54, con il Goal a 2.00 e il No Goal a 1.75.

La domenica si chiude col botto alle 20:45 allo Stadio Olimpico con Roma-Juventus. I giallorossi, quarti a 50 punti, arrivano col vento in poppa dopo l’ottimo tris alla Cremonese e sognano di staccare una diretta rivale allungando in zona Champions. La Vecchia Signora, quinta a quota 46, sta attraversando una pericolosa crisi di identità culminata col disastroso scivolone interno contro il Como e con l’eliminazione dalla Champions per mano del Galatasaray, arrivata nonostante la buona prova nella partita di ritorno. E’ obbligata a reagire per non veder scappare via il treno per la prossima Champions. I bookies preannunciano equilibrio: il segno 1 vale 2.65, la X si gioca a 3.05 e il 2 paga 2.95 volte la posta. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.16, contro l’1.62 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati a 1.92 e 1.82.

Lunedì alle 18:30 l’Arena Garibaldi è teatro di Pisa-Bologna. I toscani, penultimi a 15 punti, sono reduci dal bruciante ko nel delicato derby contro la Fiorentina e vedono assottigliarsi sempre di più le possibilità di salvezza. Di contro, i rossoblù sono ottavi e sembrano tornati quelli delle ultime stagioni, arrivano al match galvanizzati da due vittorie consecutive che li hanno rimessi in corsa per obiettivi prestigiosi. La disperazione agonistica dei padroni di casa potrebbe rendere la gara molto combattuta sul piano fisico. Gli ospiti partono comunque favoriti: il segno 1 è bancato a 3.95, la X a 3.30 e il 2 a 2.05. Previsti pochi gol per gli analisti: l’Under 2.5 è quotato 1.72, l’Over 2.5 a 1.97, con il Goal a 1.88 e il No Goal a 1.85.

Chiude il programma della ventisettesima giornata il Monday Night delle 20:45 tra Udinese e Fiorentina al Bluenergy Stadium. I friulani, undicesimi a 32 punti, puntano al fattore campo per lasciarsi alle spalle la recente sconfitta di Bologna. La Viola, dal canto suo, ha ritrovato ossigeno e morale grazie alla fondamentale vittoria nel derby toscano contro il Pisa, e cerca la giusta continuità per tirarsi definitivamente fuori dal pantano della zona retrocessione. Il mercato preannuncia grande incertezza: segno 1 a 3.15, la X a 3.25 e il 2 a 2.35. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 1.78 rispetto all’Over 2.5 a 1.89, con le opzioni Goal a 1.78 e No Goal a 1.97.

