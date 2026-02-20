Serie A, 26ª giornata: big match tra Atalanta e Napoli. L’Inter vuole allungare a Lecce, il Milan ospita il Parma

La ventiseiesima giornata di Serie A si apre con scenari caldissimi sia in vetta che in coda, promettendo un weekend di passione per i tifosi e verdetti importanti per la classifica. I fari sono puntati sullo scontro diretto per la zona Champions League di domenica pomeriggio tra Atalanta e Napoli, una sfida che dirà molto sulle ambizioni europee di entrambe. L’Inter capolista, forte di un rullino di marcia inarrestabile, proverà a consolidare il primato nella delicata trasferta di Lecce, mentre il Milan inseguitore ospiterà il Parma a San Siro per rimanere in scia. La Juventus, dal canto suo, cerca i 3 punti contro un Como che finora ha stupito tutti. In fondo alla classifica, il posticipo del lunedì regalerà un drammatico derby toscano tra Fiorentina e Pisa, dove i punti peseranno come macigni per la permanenza nel massimo campionato.

Il turno si apre venerdì alle 20:45 al Mapei Stadium, dove il Sassuolo attende il Verona. I padroni di casa, saldamente a metà classifica e reduci da risultati altalenanti, cercano i tre punti per consolidare la decima posizione. Di fronte si troveranno un Verona ultimo in classifica, con l’acqua alla gola e disperatamente a caccia di una vittoria per accorciare sulle dirette concorrenti. I bookies vedono favoriti i neroverdi: il segno 1 è proposto a 1.79, la X a 3.40 e il 2 a 5.10. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.12 contro l’1.65 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.10 e 1.70.

Sabato alle 15:00 la Juventus ospita il Como all’Allianz Stadium. I bianconeri, quinti in classifica e reduci da una piccola flessione di risultati, che ha riguardato più le coppe che il campionato, non hanno alternative alla vittoria se vogliono riagganciare il treno per la Champions League. I lariani, clamorosamente sesti a soli quattro punti di distanza dalla Vecchia Signora, si presentano a Torino senza nulla da perdere e con la voglia di continuare a sognare. Gli analisti puntano sulla reazione d’orgoglio dei padroni di casa: l’1 è dato a 2.10, la X a 3.30 e il 2 a 3.70. Per quanto riguarda i gol, l’Over 2.5 è quotato 1.91, l’Under 2.5 a 1.79, con il Goal a 1.81 e il No Goal a 1.94.

Alle 18:00 di sabato, l’Inter capolista fa visita al Lecce al Via del Mare. I nerazzurri sono una schiacciasassi: cinque vittorie consecutive e un comodo vantaggio di sei punti sul Milan secondo in classifica. I salentini, dal canto loro, lottano accanitamente ai margini della zona retrocessione e sperano di trasformare il proprio stadio in un fortino per strappare punti vitali, forti delle due vittorie nelle ultime due. Il divario tecnico è netto nelle quote: il segno 2 è bancato a 1.46, la X a 4.20 e il segno 1 a 7.80. Quote reti: l’Over 2.5 è a 1.97, l’Under 2.5 a 1.74, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 2.30 e 1.56.

Il sabato sera, alle 20:45, la Unipol Domus accende i riflettori su Cagliari-Lazio. I sardi, a metà classifica, cercano i punti rimanenti per la salvezza matematica e un acuto di prestigio davanti al proprio pubblico. I biancocelesti, noni e alla ricerca di un’identità definitiva in un campionato fin qui fatto di troppi alti e bassi, hanno bisogno di punti per non perdere definitivamente il contatto con la zona che conta. Si prospetta una gara tutto sommato equilibrata. Betsson punta sul segno 1 a 3.40, la X a 3.00 e il 2 a 2.40. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Under 2.5 a 1.57 e l’Over 2.5 a 2.25, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 1.99 e 1.76.

Il pranzo domenicale, alle 12:30, vede il Genoa ospitare il Torino a Marassi. Le squadre distano solo 3 punti e la zona retrocessione è qualche punto sotto: il Grifone è quindicesimo, il Toro quattordicesimo. È una sfida che promette grande agonismo, dove una vittoria potrebbe significare l’allungo decisivo verso la salvezza per entrambe le formazioni, allontanandosi dalla zona rossa. Il mercato vede i padroni di casa leggermente favoriti: l’1 è bancato a 2.30, la X a 3.00 e il 2 a 3.60. Sul fronte gol, si attende una partita bloccata: l’Under 2.5 è quotato a 1.61, l’Over 2.5 a 2.19, con il Goal a 1.95 e il No Goal a 1.80.

Alle 15:00 di domenica va in scena il big match assoluto di giornata: Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium. La Dea, settima ma agganciata al treno europeo, vuole sfruttare il fattore campo per accorciare sulle prime della classe. Di fronte, un Napoli terzo in classifica che sta ottenendo buoni risultati, nonostante i molti infortuni, che sarà determinato a blindare il piazzamento in zona Champions e magari provare a impensierire il Milan. Sfida spettacolare e dal pronostico incerto. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 2.50, la X a 3.15 e il 2 a 3.05. Interessanti le quote sui gol, previsti in abbondanza: l’Over 2.5 si attesta a 1.99 contro il 1.73 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.81 e 1.94.

Alle 18:00 il Milan attende il Parma a San Siro. I rossoneri, secondi a meno 7 dall’Inter, non possono permettersi passi falsi se vogliono mantenere viva la rincorsa e tenere al primo posto e a debita distanza le inseguitrici. I ducali arrivano a Milano forti di un rassicurante dodicesimo posto e di due vittorie consecutive, pronti a giocare a viso aperto e senza eccessive pressioni. La bilancia pende ovviamente dalla parte dei ragazzi di casa: il segno 1 è bancato a 1.35, la X a 4.95 e il 2 a 9.25. Le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.73, l’Under 2.5 a 1.99, con il Goal a 2.20 e il No Goal a 1.61.

La domenica si chiude alle 20:45 allo Stadio Olimpico con Roma-Cremonese. I giallorossi, quarti e in piena zona Champions, cercano i tre punti per allungare sulla Juventus e confermare l’ottimo ruolino di marcia casalingo. La Cremonese è rimasta invischiata nel gruppone salvezza, dopo un grande avvio di campionato ed è chiamata a un’impresa quasi disperata per portare a casa un risultato utile. I bookies non hanno dubbi sull’esito del match: il segno 1 vola basso a 1.38, la X si gioca a 4.65 e il 2 paga ben 9.00 volte la posta. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 1.85, contro l’ 1.86 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati a 2.30 e 1.57.

Lunedì alle 18:30 tensione alle stelle al Franchi per Fiorentina-Pisa, un derby toscano che può valere una stagione. La Viola è terzultima a 21 punti e rischia clamorosamente la retrocessione; il Pisa è penultimo a 15 e vede in questa sfida una delle ultime chanches per riaprire i giochi salvezza. La paura di sbagliare potrebbe fare da padrona in una gara ruvida e spigolosa. I padroni di casa partono comunque favoriti: il segno 1 è bancato a 1.68, la X a 3.90 e il 2 a 5.10. Previsti pochi gol: l’Under 2.5 è quotato 2.02, l’Over 2.5 a 1.68, con il Goal a 1.79 e il No Goal a 1.95.

Chiude il programma della ventiseiesima giornata il Monday Night delle 20:45 tra Bologna e Udinese al Dall’Ara. I rossoblù, ottavi a 33 punti, si sono sbloccati nell’ultimo turno mettendo fine a una preoccupante striscia di sconfitte consecutive. I friulani, che inseguono a una sola lunghezza di distanza, cercano il controsorpasso in classifica in un match che si preannuncia molto tattico. Il mercato punta sul segno 1 a 1.89, la X a 3.45 e il 2 a 4.35. Le previsioni sul numero di reti vedono un netto favore per l’Under 2.5 a 1.71 rispetto all’Over 2.5 a 1.99, con le opzioni Goal – a 1.95 – e No Goal a 1.79.

