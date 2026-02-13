Serie A, 25ª giornata: Inter-Juventus vale un pezzo di Scudetto con i nerazzurri favoriti. Domenica di fuoco tra Napoli e Roma, il Milan cerca il riscatto a Pisa

La capolista sfida la Juventus, 1 bancato a 1.99. Match vibrante al Maradona per la zona Champions tra Napoli e Roma, la vittoria dei padroni di casa è quotata 2.35. In coda decisiva la sfida salvezza tra Cremonese e Genoa, rossoblu favoriti a 2.50.

La venticinquesima giornata di Serie A si preannuncia come uno snodo cruciale per l’intera stagione. Dopo un turno che ha visto il rinvio di Milan-Como, tenendo in sospeso interessanti verdetti in zona Champions, i riflettori sono tutti puntati sul sabato sera, quando a Milano andrà in scena il derby d’Italia. I nerazzurri arrivano col vento in poppa dopo la “manita” rifilata al Sassuolo, mentre i bianconeri devono capitalizzare il pareggio spettacolo contro la Lazio per non perdere il treno di testa. Domenica sera il “Derby del Sole” tra Napoli e Roma potrebbe ridisegnare le gerarchie per la zona Champions, con entrambe le compagini reduci da vittorie convincenti. In coda, punti pesantissimi in palio tra Cremonese e Genoa.

Il turno si apre venerdì alle 20:45 all’Arena Garibaldi, dove il Pisa ospita il Milan. I toscani hanno mosso la classifica con il pareggio a reti bianche contro il Verona, ma la vittoria manca da troppo tempo. Di contro, i rossoneri arrivano riposati per il rinvio del match contro il Como e determinati a riprendere la marcia dopo il netto 3-0 inflitto al Bologna due turni fa. Un testacoda che vede gli ospiti favoriti, nonostante le insidie della trasferta. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 6.30, la X a 3.75 e il 2 a 1.61. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.05 contro l’1.72 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.15 e 1.64.

Sabato alle 15:00 il Como attende la Fiorentina al Sinigaglia. I lariani, anche loro freschi di riposo forzato, affrontano una Viola che sembra non riuscire a guarire: il pareggio subito in extremis contro il Torino ha interrotto la striscia di sconfitte, ma la squadra di Vanoli resta convalescente e con una difesa che concede troppo. I padroni di casa cercano punti per credere al sogno Champions, mentre gli ospiti devono vincere per uscire dalla zona retrocessione. I bookies vedono la gara così: l’1 a 1.77, il pareggio a 3.75 e il 2 a 4.65. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.75, l’Under 2.5 a 2.00, con il Goal a 1.77 e il No Goal a 1.98.

Alle 18:00 di sabato, l’Olimpico si accende per Lazio-Atalanta. I biancocelesti arrivano dal pirotecnico 2-2 dello Stadium contro la Juventus e dalla vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Bologna, confermandosi squadra prolifica ma con momenti di black out. Di fronte troveranno una Dea solida, capace di superare la Cremonese e imbattuta da tre turni che ora torna a sognare concretamente l’Europa. Vittoria casalinga quotata a 3.55, segno X a 3.20 e 2 a 2.20. Per quanto riguarda il totale reti, l’Under 2.5 è dato a 1.76, l’Over 2.5 a 2.00, mentre il Goal a 1.83 e il No Goal a 1.91.

Il sabato sera, alle 20:45, tutti gli occhi saranno su San Siro per il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. La capolista guidata da Chivu è una macchina da guerra: le 5 vittorie consecutive e i 13 gol nelle ultime 3 sono un messaggio chiaro al campionato. La Juventus di Spalletti, reduce dal pareggio con la Lazio e dal poker al Parma, deve continuare a vincere per restare in zona Champions. Si prevede una gara tattica e ad alta intensità. Betsson punta sul segno 1 a 1.99, la X a 3.35 e il 2 a 4.05. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 1.86 e l’Under 2.5 a 1.88, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 1.77 e 1.98.

Il pranzo domenicale, alle 12:30, vede l’Udinese ospitare il Sassuolo. I friulani devono riscattare la sconfitta a sorpresa contro il Lecce, che ha frenato l’entusiasmo post-vittoria sulla Roma. Situazione ben più grave per i neroverdi, che devono raccogliere i cocci dopo il disastroso 0-5 subito contro l’Inter. Entrambe cercano riscatto in una gara che promette equilibrio. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 2.45, la X a 2.95 e il 2 a 3.30. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.15 contro l’1.66 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.88 e 1.85.

Alle 15:00 il Parma, galvanizzato dal colpaccio nel derby emiliano contro il Bologna, riceve il Verona. I ducali vogliono dare continuità a un risultato prestigioso per scalare la classifica. Gli scaligeri, invece, arrivano dal pareggio a reti bianche contro il Pisa e da una pesante sconfitta a Cagliari; servono punti per tentare di abbandonare l’ultimo posto in classifica. Gli ospiti partono sfavoriti nelle previsioni. La vittoria del Parma è bancata a 2.40, il pareggio a 2.95 e il successo del Verona a 3.45. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 2.35, l’Under 2.5 a 1.55, con il Goal a 2.05 e il No Goal a 1.73.

Sempre alle 15:00, sfida drammatica allo Zini tra Cremonese e Genoa. I grigiorossi di Nicola hanno lottato ma perso contro l’Atalanta, rimanendo invischiati nei bassifondi, dopo un girone d’andata che avrebbe fatto presagire tutt’altro. Il Grifone di De Rossi, uscito sconfitto in casa dal Napoli per 3-2 nonostante una prova coraggiosa e di ottimo livello. È un vero spareggio salvezza dove la paura di perdere potrebbe prevalere. I bookies bancano l’1 a 3.25, il pareggio a 2.95 e il colpo esterno a 2.50. Quote reti: l’Over 2.5 è a 2.40, l’Under 2.5 a 1.53, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 2.05 e 1.71.

Alle 18:00 il Torino ospita il Bologna. I granata hanno strappato all’ultimo respiro un punto prezioso a Firenze e continuano il loro campionato tranquillo. Notte fonda invece per i rossoblù, reduci dalla sconfitta nel derby col Parma, fermi a zero punti nelle ultime quattro uscite in campionato e sconfitti in Coppa Italia dalla Lazio. La squadra emiliana deve invertire la rotta. Il mercato punta sul segno 1 a 3.20, la X a 3.20 e il 2 a 2.40. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 1.99 e l’Under 2.5 a 1.76, con le opzioni Goal – a 1.81 – e No Goal a 1.94.

Il big match della domenica sera è il Derby del Sole tra Napoli e Roma alle 20:45. Gli azzurri sono in ripresa, come dimostra la vittoria sofferta ma vitale a Marassi contro il Genoa. Anche i giallorossi arrivano col morale alto dopo aver battuto il Cagliari 2-0, cancellando il passo falso di Udine. Si gioca per un posto nell’Europa che conta, con il “Maradona” pronto a spingere i padroni di casa. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 2.35, la X a 2.95 e il 2 a 3.50. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.35, contro l’1.54 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.05 e 1.71.

Chiude il programma il Monday Night tra Cagliari e Lecce. I sardi hanno visto interrompersi la loro striscia positiva all’Olimpico contro la Roma, ma in casa sono un avversario temibile. I salentini arrivano in Sardegna con un’iniezione di fiducia enorme dopo aver battuto l’Udinese 2-1, tre punti che danno ossigeno puro alla classifica. Si prevede una partita aperta. La vittoria del Cagliari è bancata a 2.20, il pareggio a 2.95 e il successo del Lecce a 3.80. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 2.45, l’Under 2.5 a 1.51, con il Goal a 2.15 e il No Goal a 1.65.

PressGiochi