Serie A, 24ª giornata: l’Inter cerca la fuga al Mapei Stadium, Juventus-Lazio illumina la domenica sera

I nerazzurri vogliono consolidare il primato contro un Sassuolo in salute, 2 bancato a 1.47. Match interessante a Torino tra la Juve di Spalletti e la Lazio, la vittoria dei padroni di casa è quotata 1.48. In coda è già decisiva la sfida tra Verona e Pisa, gialloblu favoriti a 2.45.

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con l’Inter che prova a scappare via, forte del successo contro la Cremonese e di una classifica che sorride. Il turno, però, sarà incompleto: il programma prevede infatti solo nove gare, poiché la sfida Milan-Como è stata rinviata a mercoledì 18 febbraio a causa della concomitanza con i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Dando l’occasione, a Juventus e Napoli su tutte, di accorciare provvisoriamente le distanze o consolidare le posizioni Champions.

Il turno si apre venerdì alle 20:45 con un drammatico scontro salvezza al Bentegodi tra Verona e Pisa, entrambe hanno cambiato allenatore durante la settimana. I padroni di casa sono reduci dal pesante 4-0 subito a Cagliari, mentre i toscani arrivano dalla sconfitta interna contro il Sassuolo. È una gara da “dentro o fuori” per due squadre che condividono i bassifondi della classifica e hanno un disperato bisogno di punti. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 2.45, la X a 2.95 e il 2 a 3.30. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.25 contro l’1.60 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.96 e 1.79.

Sabato alle 18:00 il Genoa attende il Napoli a Marassi. I rossoblù di De Rossi, pur sconfitti di misura dalla Lazio, hanno mostrato carattere, ma dovranno vedersela contro un Napoli rigenerato dalla vittoria sulla Fiorentina – dopo qualche brutto risultato – e determinato a non mollare la presa sulla zona Champions. Gli azzurri partono favoriti, ma il fattore campo potrebbe incidere. I bookies vedono la gara così: l’1 a 4.40, il pareggio a 3.10 e il 2 a 1.99. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 2.40, l’Under 2.5 a 1.53, con il Goal a 2.20 e il No Goal a 1.64.

Alle 20:45 di sabato, la Fiorentina ospita il Torino. La Viola persiste nella sua crisi nera, dopo la vittoria col Bologna sono arrivate tre sconfitte di fila, la squadra di Vanoli resta in acque pericolosissime; al Franchi arriva un Toro che galleggia in acque tranquille e reduce dall’impegno infrasettimanale in coppa italia, da cui è uscito sconfitto dall’Inter, il tutto ha forse scaricato i granata dal punto di vista del morale e dell’energia. Occasione ghiotta per la Fiorentina che non può permettersi altri passi falsi se vogliono evitare di sprofondare ulteriormente. Vittoria casalinga quotata a 1.77, segno X a 3.60 e 2 a 4.85. Per quanto riguarda il totale reti, l’Under 2.5 è dato a 1.88, l’Over 2.5 a 1.86, mentre il Goal a 1.86 e il No Goal a 1.88.

Il pranzo domenicale, alle 12:30, offre il derby emiliano tra Bologna e Parma. I ducali devono smaltire in fretta le scorie del pesante 1-4 subito in casa contro la Juventus, mentre il Bologna cerca una vittoria di prestigio davanti al proprio pubblico per dare un senso diverso alla stagione, che, a differenza delle precedenti, non li vede in corsa per l’Europa. Si prevede una gara combattuta. Betsson punta sul segno 1 a 1.63, la X a 3.85 e il 2 a 5.70. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 1.91 e l’Under 2.5 a 1.83, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 2.00 e 1.75.

A seguire, alle 15:00, al Via del Mare, si gioca Lecce-Udinese. I salentini sono in un momento critico dopo i soli due punti nelle ultime otto partite, fortunatamente le squadre dietro stanno andando ancora più piano. Di contro, l’Udinese arriva in Puglia con l’entusiasmo alle stelle dopo aver battuto a sorpresa la Roma, vittoria che ne avvalora la fama di “ammazza grandi” del campionato. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 3.10, la X a 2.80 e il 2 a 2.65. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.65 contro l’1.44 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.20 e 1.61.

Alle 18:00 la capolista Inter fa visita al Sassuolo. I neroverdi hanno ritrovato il sorriso espugnando Pisa per 3-1 e battendo in casa la Cremonese, dopo una serie di sconfitte e pareggi. La squadra di Chivu, che arriva da quattro vittorie di fila tra tutte le competizioni, vuole approfittare del rinvio del match del Milan per mettere pressione psicologica ai cugini. Gli ospiti partono nettamente avanti nelle previsioni. La vittoria emiliana è bancata a 6.90, il pareggio a 4.45 e il successo dell’Inter a 1.47. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.73, l’Under 2.5 a 2.05, con il Goal a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Il big match della giornata è il posticipo delle 20:45 tra Juventus e Lazio. I bianconeri di Spalletti sono in forma smagliante, reduci dal poker di Parma e da una serie di risultati convincenti, credono in una corsa Champions da assoluti protagonisti. La Lazio, vittoriosa in una gara pirotecnica contro il Genoa, cerca il colpaccio allo Stadium per ravvivare le proprie ambizioni europee. Si preannuncia spettacolo. I bookies vedono la gara così: l’1 a 1.48, il pareggio a 4.15 e il colpo esterno a 7.50. Quote reti: l’Over 2.5 è a 2.05, l’Under 2.5 a 1.73, mentre il Goal e il No Goal si giocano a 2.30 e 1.56.

Lunedì alle 18:30 tocca all’Atalanta ricevere la Cremonese. La Dea ha rallentato la corsa con lo 0-0 di Como e vuole tornare ai tre punti per restare agganciata al treno dell’Europa. I grigiorossi, sconfitti dall’Inter, mettendo comunque in campo una buona prestazione,cercheranno di chiudere gli spazi e ripartire per strappare un punto prezioso in ottica salvezza, un rischio che non sembrava riguardare i ragazzi di Nicola quest’anno, ma che si è presentato visti gli ultimi risultati non eccezionali. Il mercato punta sul segno 1 a 1.38, la X a 4.95 e il 2 a 8.00. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 1.64 e l’Under 2.5 a 2.20, con le opzioni Goal – a 2.00 – e No Goal a 1.75.

Chiude il programma lunedì alle 20:45 la sfida tra Roma e Cagliari. I giallorossi devono assolutamente riscattare l’inattesa sconfitta di Udine per non perdere terreno dalle prime della classe. All’Olimpico arriva però un Cagliari scatenato, capace di rifilare quattro reti al Verona e di vincere con Juventus e Fiorentina, raccogliendo un bottino di 9 punti nelle ultime 3. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 1.48, la X a 4.25 e il 2 a 7.30. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 1.95, contro l’1.80 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.25 e 1.61.

PressGiochi