Serie A, 23ª giornata: l’Inter capolista vola a Cremona, il Milan chiude il turno a Bologna nel mirino del Napoli

L’Inter di Inzaghi cerca l’allungo decisivo nel test esterno contro la Cremonese, la vittoria dei nerazzurri è a 1.32. Il Milan, comunque favorito, con il 2 è a 2.15, è atteso dal difficile posticipo del martedì al Dall’Ara. Scontri caldi in zona Europa tra Como e Atalanta, mentre la Fiorentina cerca punti salvezza contro un Napoli ferito.

La ventitreesima giornata di Serie A si apre con una classifica che vede l’Inter saldamente al comando con 52 punti, seguita dal Milan a 47. La lotta per la Champions è più viva che mai, con Roma, Napoli e Juventus racchiuse in un fazzoletto di un solo punto, mentre il Como continua a stupire occupando il sesto posto. In coda, la lotta per non retrocedere entra nel vivo con Verona, Pisa e Fiorentina a caccia di una svolta.

Il turno inizia di venerdì sera alle 20:45 con la sfida tra Lazio e Genoa. I biancocelesti, reduci da un pareggio a reti bianche a Lecce e dalla batosta subita a domicilio dal Como, cercano di ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Di fronte troveranno un Genoa che sotto la guida di De Rossi ha mostrato una buona capacità di muovere la classifica, allontanandosi dalla zona retrocessione che ora dista 6 lunghezze. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 2.20, la X a 2.85 e il 2 a 4.15. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.60 contro l’1.45 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.25 e 1.59.

Sabato alle 15:00 il programma prosegue con Pisa-Sassuolo. I padroni di casa sono penultimi in classifica con soli 14 punti e hanno un disperato bisogno di una vittoria che manca da troppo tempo. Il Sassuolo, saldo a metà classifica, ha ritrovato la vittoria dopo tre sconfitte consecutive e parte favorito dal pronostico complice la difesa dei toscani, che ha già subito 37 reti. I bookies vedono la gara così: l’1 a 2.95, il pareggio a 3.05 e il 2 a 2.65. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 2.15, l’Under 2.5 1.67, con il Goal a 1.88 e il No Goal a 1.85.

Alle 18:00 di sabato, il Napoli ospita la Fiorentina al Maradona. Gli azzurri, attualmente quarti, non possono permettersi – dopo la sconfitta nello scontro diretto con la juve – passi falsi per non perdere il treno Champions. La Fiorentina, invece, vive una stagione drammatica: diciottesima e mai fuori dalla zona retrocessione, dopo la vittoria contro il Bologna, che sembrava presagire una ripresa, sono arrivate altre due sconfitte. Vittoria casalinga quotata a 1.79, segno X a 3.50 e 2 a 4.95. Per quanto riguarda il totale reti, l’Under 2.5 è dato a 1.81, l’Over 2.5 a 1.94, mentre il Goal a 1.92 e il No Goal a 1.82.

Il sabato calcistico si chiuderà alle 20:45 con lo scontro tra Cagliari e Verona. Gli isolani, dodicesimi con 25 punti, vogliono blindare la permanenza in categoria sfruttando il fattore campo. L’Hellas Verona, fanalino di coda insieme al Pisa, è reduce da 2 punti nelle ultime cinque e vede in questo match l’ultima spiaggia per riaccendere le speranze di permanenza in Serie A. Betsson punta sul segno 1 a 2.25, la X a 2.95 e il 2 a 3.80. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 2.40 e l’Under 2.5 a 1.53, con le opzioni Goal e No Goal proposte a 2.10 e 1.68.

Domenica alle 12:30, il lunch match vedrà opposti Torino e Lecce. I granata cercano di allontanarsi definitivamente dalla zona calda dopo la debacle contro il Como che li ha visti sconfitti con tennistico 6-0. Il Lecce attraversa un momento di profonda crisi (un punto nelle ultime cinque gare) e deve invertire la rotta per non essere risucchiato nel baratro. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 1.98, la X a 3.15 e il 2 a 4.45. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.40 contro l’1.54 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 2.15 e 1.64.

Alle 15:00 di domenica andrà in scena la sfida d’alta quota tra Como e Atalanta. La squadra di Fabregas è la vera rivelazione del campionato: occupa la sesta posizione, è la seconda miglior difesa e gioca un ottimo calcio. L’Atalanta segue a quota 35 punti ed è in una forma strepitosa (quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite). Si prospetta un match spettacolare tra due formazioni che giocano un calcio senza timori reverenziali. I bookies vedono la gara così: l’1 a 2.35, il pareggio a 3.25 e il colpo esterno a 3.15. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.85, l’Under 2.5 1.88, con il Goal a 1.71 e il No Goal a 2.05.

Alle 18:00 la capolista Inter farà visita alla Cremonese. I nerazzurri, forti dei loro 52 punti e di una difesa impermeabile (solo 19 gol subiti), vogliono sfruttare il momento positivo per blindare il primato. La Cremonese, a quota 23 punti, occupa una posizione di centro classifica relativamente tranquilla, ma dovrà superarsi per arginare la forza d’urto della capolista, favorita d’obbligo del match. L’impresa casalinga è bookata a 10.00, segno X a 5.30 e successo ospite a 1.32. Per quanto riguarda il totale reti, l’Under 2.5 è dato a 2.25, l’Over 2.5 a 1.61, mentre Goal e No Goal si giocano a 2.10 e 1.69.

Il posticipo domenicale delle 20:45 vedrà il Parma ospitare la Juventus. Gli emiliani ultimamente hanno inanellato una serie di risultati altalenanti e la sfida contro i bianconeri appare proibitiva. La Juventus di Spalletti, quinta e rigenerata dal tecnico di Certaldo, è in piena rimonta Champions e vuole dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Napoli per scavalcare le dirette concorrenti in classifica. Il mercato punta sul segno 1 a 7.10, la X a 4.25 e il 2 a 1.49. Le previsioni sul numero di reti vedono l’Over 2.5 a 1.87 e l’Under 2.5 a 1.87, con le opzioni Goal – a 2.10 – e No Goal a 1.67.

Lunedì alle 20:45 l’Udinese riceverà la Roma al Blue Energy Stadium. I friulani occupano una tranquilla decima posizione e sembrano non avere molto da dire al campionato, potendo navigare acque tranquille fino a fine stagione. I giallorossi sono terzi a quota 43 e cercano il ritorno alla vittoria dopo il buon pareggio col Milan: servono i tre punti per difendere il podio dagli assalti di Napoli e Juventus. Per gli analisti, il segno 1 è proposto a 4.15, la X a 3.30 e il 2 a 1.98. Sul fronte reti, l’Over 2.5 si attesta a 2.05 contro l’1.70 dell’Under 2.5, mentre il Goal e il No Goal sono bancati rispettivamente a 1.96 e 1.79.

A chiudere il turno, martedì alle 20:45, sarà Bologna-Milan. I padroni di casa cercano riscatto dopo un lungo periodo opaco in cui non sono sembrati l’armata spigliata e propositiva costruita da Italiano. Il Milan, secondo a 47 punti e protagonista di una grande stagione, ha l’obbligo di vincere per non veder scappare irrimediabilmente l’Inter. I bookies vedono la gara così: l’1 a 3.60, il pareggio a 3.30 e il 2 a 2.15. Interessanti le quote sui gol: l’Over 2.5 è quotato 1.92, l’Under 2.5 1.82, con il Goal a 1.80 e il No Goal a 1.95.

PressGiochi