Serie A, 22ª giornata: Inter, chance allungo contro il Pisa. Big match per Milan e Napoli

Nerazzurri ampiamente favoriti nell’anticipo di San Siro, con l’1 bancato a 1.20. Doppio match di cartello per le inseguitrici: il colpo del Milan all’Olimpico contro la Roma è a 2.95, mentre il 2 azzurro del match tra Juventus e Napoli è offerto a 4.00.

Il ventiduesimo turno di Serie A, tappa cruciale della stagione invernale, è pronto a regalare spettacolo e verdetti pesanti. Con due big match di altissimo profilo previsti per domenica, questa giornata potrebbe ridisegnare gli equilibri nelle zone nobili della classifica e infiammare la lotta per non retrocedere. Occhi puntati sulle sfide incrociate tra le prime della classe: Juventus-Napoli e Roma-Milan.

Il turno inizierà venerdì alle 20:45 con la capolista Inter che ospiterà il Pisa a San Siro. I nerazzurri, primi con 49 punti e reduci dalla vittoria di misura sull’Udinese, vogliono blindare il primato. I toscani, penultimi in classifica ma galvanizzati dagli ottimi pareggi strappati all’Atalanta e all’Udinese, cercheranno l’impresa impossibile per muovere la classifica in zona retrocessione. I bookies vedono la squadra di Inzaghi strafavorita: l’1 è quotato a 1.20, il 2 a 15.00 e il pareggio a 6.70. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 si gioca a 1.49, l’Under a 2.50, mentre il Goal si attesta a 2.20 e il No Goal a 1.62.

Alle 15:00 di sabato, il Como ospiterà il Torino. La squadra di Fabregas è la vera rivelazione del campionato: sesta in classifica e reduce da un clamoroso 3-0 rifilato alla Lazio, sogna ormai l’Europa. I granata, invece, arrivano dalla sconfitta contro la Roma e hanno bisogno di ritrovare continuità per non scivolare nella parte calda della classifica. I padroni di casa partono favoriti, l’1 è bancato a 1.67, la vittoria degli ospiti a 5.70 e il pareggio a 3.65. Il Goal è quotato a 2.05 e il No Goal a 1.73, mentre l’Over 2.5 paga 2.00 volte la posta in gioco, l’Under 1.74.

Alle 18:00 andrà in scena Fiorentina-Cagliari. I viola sembrano aver trovato la cura giusta e, dopo la vittoria esterna a Bologna, il pareggio col Milan e gli 8 punti nelle ultime 4, cercano conferme per allontanarsi dalla zona retrocessione. Di fronte troveranno un Cagliari in forma, capace di battere la Juventus nell’ultimo turno e salito a 22 punti, in una posizione di relativa tranquillità. La vittoria della Fiorentina è quotata dagli specialisti di betsson a 1.67, il pareggio a 3.75 e il 2 a 5.50. L’Over 2.5 è bookato a 1.95, l’Under 2.5 a 1.80, con il Goal a 1.97 e il No Goal a 1.78.

Il programma del sabato si chiuderà alle 20:45 con la sfida tra Lecce e Lazio al Via del Mare. I salentini, terzultimi dopo la sconfitta contro il Milan, hanno disperato bisogno di punti salvezza, tuttavia dovranno fare a meno di Gaspar, che sta scontando una lunga squalifica. I biancocelesti, feriti dal pesante ko contro il Como, devono assolutamente vincere per non perdere il treno europeo – forse alla sua ultima corsa – e riscattare una prestazione opaca. La Lazio parte coi favori del pronostico, il 2 è quotato a 2.15, mentre la vittoria del Lecce a 4.00, il pareggio tra le due compagini a 3.00. Per il numero di gol, l’Over 2.5 è a 2.60 e l’Under a 1.47, mentre il Goal è bancato a 2.20 e il No Goal a 1.62.

La domenica di calcio si aprirà alle 12:30 con il lunch match tra Sassuolo e Cremonese. Si tratta di uno scontro diretto a centro classifica, con entrambe le squadre neopromosse appaiate a 23 punti, un bottino rassicurante in ottica salvezza. I neroverdi arrivano dalla sconfitta di misura contro il Napoli, in cui si è comunque vista una buona prova; la Cremonese ha pareggiato con il Verona e sembra attraversare il periodo più complicato della sua stagione, proverà a tutti i costi ad imporsi sui rivali. I padroni di casa sono favoriti per i quotisti: l’1 è quotato a 1.97, la vittoria degli ospiti a 3.35 e il pareggio a 4.15. Il No Goal è visto come più probabile – a 1.81 – rispetto al Goal a 1.93, mentre l’Under 2.5 è a 1.68 e l’Over 2.5 a 2.10.

Alle 15:00 si giocheranno due partite in contemporanea. L’Atalanta ospiterà il Parma a Bergamo: la Dea, frenata dal pareggio col Pisa in Serie A e dalla sconfitta con l’Athletic in Europa, cerca i tre punti per rilanciare le ambizioni europee; gli emiliani, reduci dai pari con Genoa e Napoli, sono riusciti ad allontanarsi dalla zona retrocessione. I padroni di casa sono ampiamente favoriti con l’1 a 1.42, il 2 a 7.70 e il pareggio bancato a 4.65. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 si gioca a 1.72, l’Under a 2.05, mentre il Goal si attesta a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Al Marassi, alla stessa ora, il Genoa di De Rossi sfiderà il Bologna. Il Grifone cerca la vittoria per staccarsi dalla zona calda dopo gli ottimi risultati delle ultime partite: i pareggi con Parma e Milan e l’ottima vittoria ai danni del Cagliari. I felsinei devono rialzarsi dopo la caduta interna contro la Fiorentina e trovare continuità dopo un periodo opaco, come poche volte era successo sotto la gestione di Italiano. L’1 del Genoa è a 2.95, leggermente superiore al valore per la vittoria del Bologna, che si attesta a 2.60. Il pareggio lo troviamo a 3.00. Le scommesse sui gol offrono l’Over 2.5 a 2.35 e l’Under a 1.55, il Goal a 1.99 e il No Goal a 1.76.

Domenica, a seguire, alle 18:00, i riflettori si sposteranno sull’Allianz Stadium per il primo big match: Juventus-Napoli. I bianconeri sono chiamati al riscatto immediato – parzialmente ottenuto grazie alla vittoria in Champions League – dopo la sorprendente sconfitta contro il Cagliari che li ha fatti scivolare al quinto posto. Il Napoli di Conte, terzo in classifica e reduce in campionato dalla vittoria sul Sassuolo, vuole il colpaccio per consolidare la posizione e insidiare le milanesi. La vittoria della Juve è bancata a 2.10, il pareggio a 3.05 e il 2 a 4.00. Per le scommesse sui gol, l’Under 2.5 è a 1.50, l’Over a 2.45, con il No Goal a 1.66 e il Goal a 2.15.

La domenica calcistica chiude col botto: alle 20:45 all’Olimpico andrà in scena Roma-Milan. All’Olimpico si sfidano la quarta e la seconda della classe. I giallorossi, reduci dalla vittoria sul Torino, cercano il consolidamento nelle prime posizioni; il Milan, imbattuto in Serie A dalla prima giornata, non può permettersi passi falsi per restare in scia dell’Inter capolista, che nonostante qualche sconfitta in più, viaggia a ritmi altissimi. Si preannuncia una gara spettacolare e aperta. L’1 è quotato a 2.70, poco meno rispetto alla vittoria del Milan – che troviamo a 2.95 – e il pareggio a 3.00. Il Goal è offerto a 1.84, il No Goal a 1.89, l’Over 2.5 a 2.15 e l’Under a 1.66.

A chiudere il ventiduesimo turno sarà il posticipo di lunedì tra Verona e Udinese. L’Hellas, ultimo in classifica e reduce dal pareggio con la Cremonese, vive una situazione drammatica e cerca la vittoria della speranza salvezza. L’Udinese, sconfitta dall’Inter ma tranquilla a metà classifica, vuole trovare una vittoria che con l’Hellas manca dal 2022. Match equilibrato, la differenza di tasso tecnico è appianata dal differente peso specifico della posta in palio per le due sfidanti. L’1 è quotato a 2.80, il pareggio a 3.00 e il 2 a 2.85. L’Under 2.5 si gioca a 1.55, l’Over a 2.35, mentre il No Goal è a 1.72 e il Goal a 2.05.

