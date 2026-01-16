Serie A, 21ª giornata: L’Inter sarà di scena ad Udine, il Napoli ospiterà il Sassuolo e il Milan il Lecce: entra nel vivo la lotta scudetto

Il ventunesimo turno di Serie A si preannuncia come uno snodo cruciale per il prosieguo della stagione. Il sipario si alzerà venerdì alle 20:45 con l’anticipo tra Pisa e Atalanta, per poi chiudersi nel posticipo di lunedì sera con la sfida tra Lazio e Como. In questa fase del campionato, i duelli in ogni zona della classifica si fanno sempre più serrati: se in vetta la corsa scudetto non ammette passi falsi, nelle retrovie ogni punto guadagnato può valere una stagione.

Pisa -Atalanta mette di fronte due mondi opposti: da una parte l’Atalanta di Palladino, rilanciata verso l’Europa e che arriva da tre vittorie consecutive; dall’altra il Pisa, fanalino di coda del campionato e a secco di successi da novembre. I quotisti vedono la Dea sulla carta favorita, con il segno 2 a 1.57, il pareggio a 3.95 e l’1 a 6.30. Il No Goal è visto come più probabile a 1.82 rispetto al Goal a 1.93, mentre l’Under 2.5 è a 1.92 e l’Over a 1.82.

Il sabato di campionato si aprirà, alle 15:00, con Udinese-Inter. L’Udinese, dopo un avvio promettente, è scivolata a metà classifica: i recenti risultati altalenanti sembrano aver spento definitivamente i sogni europei dei friulani. Dall’altra parte, l’Inter viaggia a ritmi altissimi. Salda al primo posto in solitaria, la capolista si è dimostrata finora infallibile contro le formazioni della colonna destra della classifica, mostrando solidità e concretezza. L’Inter parte coi favori del pronostico, il 2 è quotato a 1.44, mentre la vittoria dell’Udinese a 7.30, il pareggio tra le due compagini a 4.55. Per il numero di gol, l’Over 2.5 è a 1.71 e l’Under a 2.05, mentre il Goal è bancato a 1.95 e il No Goal a 1.80.

Alle 18:00 sarà la volta del Napoli che sfiderà il Sassuolo. Il sabato prosegue con la sfida tra Napoli e Sassuolo. I partenopei sono reduci da tre pareggi consecutivi: una frenata arrivata contro avversari alla portata, con l’unica eccezione del big match contro l’Inter. Questa serie di risultati ha fatto scivolare gli azzurri a 6 punti dalla vetta, un distacco che la squadra è ora determinata a colmare il prima possibile per rientrare nella lotta scudetto. Il Sassuolo, dal canto suo, sta attraversando un momento di flessione con soli 2 punti raccolti nelle ultime 5 giornate. Nonostante questo rallentamento, i neroverdi restano stabili a metà classifica, conducendo fin qui una stagione priva di particolari preoccupazioni. La vittoria degli azzurri è bancata a 1.48, il pareggio a 7.50 e il 2 a 4.15.

Per le scommesse sui gol, l’Under 2.5 è a 1.77, l’Over a 1.98, con il No Goal a 1.62 e il Goal a 2.20.

A chiudere il Sabato di campionato sarà Cagliari-Juventus. Il momento è delicato per il Cagliari, che rischia di restare impantanato nella lotta per non retrocedere. Con soli 5 punti di vantaggio sulla zona calda e appena 4 vittorie stagionali, la preoccupazione inizia a farsi sentire tra gli uomini di Pisacane e i loro tifosi. Scenario opposto per la Juventus, che attraversa un periodo di forma smagliante: i 16 punti conquistati nelle ultime 6 giornate confermano l’effetto positivo del cambio di allenatore. I bianconeri, rinvigoriti, sono pronti a lottare fino alla fine per un posto in Champions League. I quotisti vedono la Juventus ampiamente favorita con il segno 2 a 1.55, il pareggio a 4.00 e l’1 a 6.50. Il No Goal è bancato a 1.67, mentre il Goal a 2.15, mentre l’Under 2.5 è a 1.76 e l’Over a 1.99.

Il lunch match della domenica sarà Parma-Genoa. Le due squadre sono appaiate a ridosso della zona calda: il Parma occupa il quattordicesimo posto, con sole 3 lunghezze di vantaggio sul Genoa, quindicesimo. Entrambe arrivano da un buon periodo in cui, scontri diretti a parte, hanno raccolto punti pesanti per allontanarsi dal fondo. Un match cruciale per entrambe, a cui il Parma arriva però con meno riposo dopo il recupero di mercoledì contro il Napoli. Sarà un match equilibrato: l’1 è quotato a 2.90, il pareggio a 2.75 e il 2 a 3.00. Per quanto riguarda le scommesse sui gol: l’Under 2.5 si gioca a 1.48, l’Over a 2.50, mentre il No Goal è a 1.73 e il Goal a 2.05.

Alle 15:00 sarà la volta di Bologna-Fiorentina. Il derby dell’Appennino tra Bologna e Fiorentina mette di fronte due squadre separate da ben 13 punti. Il Bologna, pur navigando a metà classifica, cerca continuità per risalire la china, mentre la situazione della Fiorentina resta difficile: i viola occupano il terzultimo posto con soli 14 punti. Nonostante le due vittorie nelle ultime cinque sfide indichino segnali di vita, la squadra toscana ha assoluto bisogno di punti per uscire da una zona retrocessione che a inizio stagione era del tutto impronosticabile. I bookies prevedono i padroni di casa vincenti: l’1 è quotato a 2.20, il 2 a 3.50 e il pareggio a 3.25. Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 si gioca a 1.95, l’Under a 1.80, mentre il Goal si attesta a 1.76 e il No Goal a 1.99.

Alle 18:00 andrà in scena Torino-Roma. I granata, dodicesimi con 23 punti, arrivano al match con il morale alto dopo aver eliminato proprio i giallorossi dalla Coppa Italia pochi giorni fa. La Roma, invece, occupa il quinto posto a quota 39 punti e ha assoluto bisogno di una vittoria per non perdere il treno Champions. Per gli uomini di Gasperini si tratta di una vera prova di maturità contro la “bestia nera” stagionale, capace di batterli già due volte tra campionato e coppa. I bookies di Betsson pronosticano la Roma vincente, il 2 è quotato 2.15, la vittoria interna del Toro è invece bancata a 3.75 e il pareggio a 3.10. Per quel che concerne le scommesse sul gol di entrambe le squadre nel match: il Goal è a 1.93 e il No Goal a 1.82; per i gol totali del match, invece, l’Over 2.5 è a 2.20 e l’Under a 1.64.

A chiudere la Domenica calcistica sarà Milan-Lecce. I rossoneri, secondi in classifica, hanno l’occasione di accorciare sulla capolista Inter, approfittando di un turno casalingo sulla carta favorevole. Di fronte troveranno però un Lecce in piena lotta per non retrocedere: i salentini, fermi a 17 punti e reduci da una serie di risultati negativi, arrivano a Milano con l’obiettivo di strappare punti vitali per allontanarsi dalla zona calda, attualmente distante solo tre lunghezze. I rossoneri, ampiamente favoriti, sono quotati a 1.31, la X a 5.10 e il possibile colpaccio del Lecce a 11.00. Più di due gol nel match pagano 1.85 volte la posta, l’Under si gioca a 1.89, con il Goal a 2.45 e il No Goal a 1.51.

Il primo posticipo del Lunedì, alle 18.30, sarà Cremonese-Verona. I grigiorossi occupano il tredicesimo posto con 22 punti e sembrano indirizzati verso una salvezza tranquilla. Situazione ben più complessa per il Verona, penultimo a quota 13 e reduce da una striscia di risultati deludente. Gli scaligeri sono obbligati a fare punti per non perdere contatto con il treno salvezza, ma si troveranno di fronte una Cremonese solida. La Cremonese parte leggermente avanti, l’1 è quotato a 2.55, mentre la vittoria dell’Hellas a 3.15, il pareggio tra le due compagini a 2.95. Per il numero di gol, l’Over 2.5 è a 2.25 e l’Under a 1.61, mentre il Goal è bancato a 1.94 e il No Goal a 1.80.

A chiudere il ventunesimo turno di Serie A sarà Lazio-Como. I biancocelesti devono reagire a un periodo di flessione (solo 2 punti nelle ultime 3 gare) per non allontanarsi troppo dalla zona Europa. Di fronte avranno la sorpresa del campionato: il Como di Fabregas, sesto in classifica con 34 punti. Una vittoria permetterebbe ai lariani di sognare in grande, mentre per la Lazio rappresenterebbe forse l’ultima chiamata per agganciare le posizioni di vertice. L’1 è quotato a 2.70, la vittoria del Como a 2.95 e il pareggio a 2.90. Il Goal è offerto a 1.93, il No Goal a 1.81, l’Over 2.5 a 2.20 e l’Under a 1.61.

PressGiochi