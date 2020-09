Seria A al via. Esordio vincente di Pirlo sulla panchina della Juventus, a 1.27 con la Sampdoria. Su Sisal Matchpoint bene anche Milan, Napoli e Roma

Si riaccendono i riflettori sulla Serie A, pronta a ripartire con la Juventus che punta al decimo scudetto consecutivo e le inseguitrici decise a interrompere il dominio bianconero. I Campioni d’Italia ricominciano contro la Sampdoria e la curiosità è tanta soprattutto per l’esordio di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, alla sua prima assoluta come allenatore in Serie A. I bookmaker di Sisal Matchpoint credono in una prima vincente dell’ex regista bianconero oggi allenatore, la Juventus è infatti favorita a 1.27, i blucerchiati sembrano avere ben poche chance allo Stadium, con la vittoria che vale ben 12 volte la posta, il pareggio si gioca a 5.50. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, il 98% ha puntato sul segno 1 nel match. Già alla prima uscita, Pirlo deve rimediare a una Juve spuntata in attacco, con l’addio di Higuain e Dybala in forte dubbio per problemi fisici. C’è però Cristiano Ronaldo, il cui gol è a 1.50, il nuovo acquisto Kulusevski dovrebbe partire titolare e il suo primo gol in maglia bianconera è a 2.40. Ranieri si affida a Quagliarella e Bonazzoli, in rete rispettivamente a 5.00 e 6.00.

La Roma debutta con il Verona, una delle rivelazioni della scorsa stagione con cui però i giallorossi hanno una buona tradizione. Al Bentegodi i capitolini non perdono infatti da ben 24 anni e, anche stavolta, hanno il pronostico dalla loro parte: la vittoria dei padroni di casa è a 3.60, stessa quota per il pareggio, i giallorossi sono favoriti a 2.00. Grande incognita l’attacco romanista, con Dzeko pronto a fare le valigie ma che potrebbe a sorpresa essere in campo per la sua ultima in giallorosso, la sua rete è a 2.50. Grandi aspettative intorno al Napoli di Gattuso che ricomincia dal match al Tardini con il Parma. Gara in discesa per gli azzurri, avanti a 1.65 contro il 5.00 dei ducali e il 4.00 per il pareggio. Occhi puntati su Victor Osimhen, il grande investimento di De Laurentis, che però dovrebbe partire dalla panchina: il suo gol nel secondo tempo vale 2.60.

Il primo calcio di inizio della nuova Serie A ci sarà al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Torino che vogliono rilanciarsi dopo una stagione deludente per entrambe. Le quote sono dalla parte della viola, avanti a 1.90, per il blitz granata si sale a 4.00, a 3.60 il pareggio. Anche gli scommettitori si schierano con i toscani, il 77% ha scelto la vittoria della Fiorentina. Esordio casalingo anche per il Milan, che ospita il Bologna. I rossoneri puntano a riprendere dall’ultima parte della stagione appena conclusa e il rinnovo di Ibrahimovic, unito al riscatto di Rebic e agli acquisti dei vari Tonali e Brahim Diaz, autorizzano a pensare in grande. Bookmaker sicuri della vittoria milanista, a 1.57, il Bologna è dato a 6.00 mentre il pareggio è a 4.00. 9 scommettitori su 10 hanno scelto il segno 1 nel match.

PressGiochi