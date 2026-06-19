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Sergio D’Angelo (pres. Sapar): “La riconferma di Elisabetta Poso è un segnale di continuità importante per il settore”

SAPAR esprime le più vive congratulazioni alla dottoressa Elisabetta Poso per la riconferma alla guida dell’Ufficio Apparecchi da intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La conferma dell’incarico rappresenta un

19 Giugno 2026

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SAPAR esprime le più vive congratulazioni alla dottoressa Elisabetta Poso per la riconferma alla guida dell’Ufficio Apparecchi da intrattenimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La conferma dell’incarico rappresenta un importante segnale di continuità in una fase strategica per il comparto del gioco pubblico, chiamato ad affrontare il percorso di riordino del settore e le sfide legate all’evoluzione normativa, tecnologica e di mercato.

Nel corso degli anni, la dottoressa Poso ha dimostrato elevate competenze tecniche, grande equilibrio istituzionale e una costante disponibilità al confronto con gli operatori, contribuendo a favorire un dialogo costruttivo nel rispetto dei diversi ruoli e delle responsabilità di ciascuno.

“Desidero rivolgere, a nome mio personale e dell’intera SAPAR, le più sincere congratulazioni alla dottoressa Elisabetta Poso per questa meritata riconferma”, dichiara il presidente di SAPAR, Sergio D’Angelo. “La continuità alla guida di un ufficio così importante rappresenta un elemento di grande valore per tutto il settore. In questi anni abbiamo potuto apprezzarne la competenza, la professionalità e l’approccio improntato all’ascolto e al dialogo, qualità fondamentali in una fase di profonda trasformazione del comparto. Siamo certi che il percorso di collaborazione istituzionale potrà proseguire con lo stesso spirito costruttivo, nell’interesse della legalità, della tutela dei consumatori e delle imprese che operano nel pieno rispetto delle regole.”

SAPAR rinnova quindi alla dottoressa Poso i migliori auguri di buon lavoro, confermando la propria disponibilità a proseguire un confronto leale e costante con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per accompagnare le prossime sfide del settore e contribuire alla crescita di un sistema del gioco pubblico sempre più moderno, trasparente e sostenibile.

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