Sequestrati apparecchi da gioco illegali a Villacidro

Nell’ambito dei controlli sul territorio nel settore dei giochi, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Cagliari, in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna e in supporto tecnico amministrativo ai Carabinieri della Stazione di Villacidro, hanno posto sotto sequestro in un bar di zona tre apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica dell’Agenzia e privi dei necessari titoli autorizzativi.

Oltre all’applicazione di sanzioni amministrative per un importo totale di 33.000 euro, è stata confiscata la somma di oltre 2.000 euro in monete all’interno degli apparecchi sequestrati, frutto dell’attività illegale.

Dall’analisi effettuata tramite il software di controllo i funzionari dell’ADM hanno verificato la manomissione delle schede e appurato che nel periodo di utilizzo gli apparecchi hanno generato flussi di gioco per circa 230.000 euro non dichiarati.

I titolari del bar sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato e frode informatica.

PressGiochi