Senato: presentato da Italia Viva ddl su gioco d’azzardo e sponsorizzazioni pubblicitarie

E’ stato presentato nella giornata di ieri al Senato della Repubblica un nuovo disegno di legge in materia di giochi.

A proporlo la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva che reca “Disposizioni in materia di gioco d’azzardo e sponsorizzazioni pubblicitarie”.

La proposta al momento non è stata ancora assegnata alla Commissione in sede referente. Si attende anche la pubblicazione del testo, per scoprirne i contenuti.

