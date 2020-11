Senato. Pirro (M5S): “Siamo vicini a chi è in difficolà chiudendo corner, slot machine e sale scommesse” Sapar: “Il solito qualunquismo”

“I settori più colpiti dalle nuove restrizioni non saranno abbandonati: ci sono 5 miliardi di euro nell’ultimo decreto ristori, prevediamo anche il doppio di aiuti rispetto a giugno per alcune categorie; abbiamo prorogato la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti; stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per salvaguardare la salute di tutti, ma anche l’economia. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per restare davvero accanto a chi è più in difficoltà, anche con il reddito di emergenza o per esempio chiudendo i corner di gioco – come ha detto lei – le slot machine e sale scommesse in qualsiasi esercizio si trovino e questo è fondamentale per chi soffre di gioco d’azzardo patologico. Guai però a cavalcare le paure dei cittadini, guai ad alimentarle. Vanno ascoltate e bisogna rispondere, ma bisogna farlo con i fatti non con le polemiche, non con la propaganda”.

Lo ha dichiarato in Senato la senatrice pentastellata Elisa Pirro durante le dichiarazioni del premier Conte sul nuovo DPCM.

A commentare la dichiarazione è intervenuta l’associazione Sapar che ha affermato: “Il solito qualunquismo, la solita superficialità e ignoranza di quello di cui si parla.

1 – con le sale slot che avete chiuso ci avete pagato l’elemosina di cittadinanza che doveva servire a trovare lavoro ai disoccupati e che invece ha trovato lavoro solo ai Navigator!

2 – Chi soffre di gioco patologico (qualcosa ci dice che non sa neanche quanti siano) gioca anche e sopratutto a Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci. Che sono di gran lunga i più giocati dagli italiani e che invece sono ancora tutti aperti e funzionanti.

3 – I 150.000 lavoratori che avete lasciato a casa a marcire senza alcun motivo valido e scientificamente provato hanno pari dignità di quelli che cita lei.

L’ennesima miracolata estratta a sorte dalla piattaforma Russeau con 25 click (compresi amici e parenti).

La notizia positiva è che questa classe politica a 5 stelle sta evaporando come ghiaccio secco ad Agosto. Nella speranza che non lascino solo macerie”.

PressGiochi