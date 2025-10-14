Senato, in Commissione Ambiente arrivano due emendamenti per estendere la tutela dei minori anche a videogiochi e servizi di messaggistica

14 Ottobre 2025 - 23:50
Prosegue in Senato l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale”, un provvedimento volto a rafforzare la protezione della salute psico-fisica dei più giovani rispetto ai rischi connessi all’uso dei social network e delle piattaforme di condivisione video.
Il testo – attualmente in discussione in Commissione Ambiente, in sede redigente, a partire dalle ore 14.30 di oggi – ha come obiettivo principale quello di “elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall’utilizzo di servizi di social network online e piattaforme di condivisione video”, in conformità alle definizioni del regolamento (UE) 2022/1925 e del decreto legislativo n. 208 del 2021.
Nel corso dell’esame, sono stati presentati due emendamenti che mirano a estendere il perimetro della legge anche ai videogiochi online e ai servizi di messaggistica, settori in cui si moltiplicano le esperienze interattive e le opportunità di socialità digitale tra i più giovani.
Gli emendamenti proposti:
