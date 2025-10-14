Senato, in Commissione Ambiente arrivano due emendamenti per estendere la tutela dei minori anche a videogiochi e servizi di messaggistica

Prosegue in Senato l’esame del disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale”, un provvedimento volto a rafforzare la protezione della salute psico-fisica dei più giovani rispetto ai rischi connessi all’uso dei social network e delle piattaforme di condivisione video.

Il testo – attualmente in discussione in Commissione Ambiente, in sede redigente, a partire dalle ore 14.30 di oggi – ha come obiettivo principale quello di “elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall’utilizzo di servizi di social network online e piattaforme di condivisione video”, in conformità alle definizioni del regolamento (UE) 2022/1925 e del decreto legislativo n. 208 del 2021.

Nel corso dell’esame, sono stati presentati due emendamenti che mirano a estendere il perimetro della legge anche ai videogiochi online e ai servizi di messaggistica, settori in cui si moltiplicano le esperienze interattive e le opportunità di socialità digitale tra i più giovani.

Gli emendamenti proposti:

Emendamento 1.9, a firma delle senatrici Nave e Di Girolamo, prevede di aggiungere al comma 1 dell’articolo 1 un’esplicita menzione ai “videogiochi online e ai servizi di messaggistica, accessibili mediante connessione a internet e caratterizzati da una o più delle seguenti funzionalità:

a) erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell’utente;

b) interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.”

a) erogazione di contenuti o esperienze personalizzate basate su dati personali, comportamenti o caratteristiche dell’utente; b) interazione con altri utenti o con contenuti generati da utenti o da sistemi basati su intelligenza artificiale.” Emendamento 1.5, presentato dal senatore De Priamo, introduce un nuovo comma (1-bis) con formulazione analoga, estendendo l’applicabilità delle disposizioni della legge anche ai videogiochi e ai servizi di messaggistica che prevedano personalizzazione dei contenuti o interazione tra utenti e sistemi basati su intelligenza artificiale.

