Senato, il ddl Editoria chiede 400 mln dall’aumento del Preu sui giochi. Sott.seg. Savino chiede relazione tecnica

Si concentra sulla copertura finanziaria, fondata su un inasprimento del prelievo nel settore del gioco pubblico, l’esame in sede consultiva della 5ª Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge a prima firma del senatore Walter Verini del PD dedicato al sostegno delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il provvedimento mira a rafforzare la rete delle edicole attraverso agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali e incentivi agli investimenti, ma è soprattutto l’articolo 9 ad aver attirato l’attenzione dei senatori per l’entità degli oneri e per le modalità individuate per finanziarli.

Nel corso della discussione, il senatore Russo, intervenuto in sostituzione della relatrice Ambrogio, ha ricordato che il testo è privo di relazione tecnica e comporta una spesa stimata in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La copertura verrebbe assicurata interamente tramite un aumento della fiscalità sul comparto dei giochi: dall’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, all’innalzamento della ritenuta sulle vincite del Lotto fino all’aumento del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro. Una scelta che ripropone l’utilizzo del settore come leva di finanza pubblica per sostenere interventi in ambiti diversi.

Proprio l’assenza di una quantificazione verificata e la natura degli oneri, che non sembrano comprimibili entro un limite di spesa predeterminato, hanno spinto la Commissione a ritenere necessario un approfondimento tecnico. La sottosegretaria al Mef Sandra Savino ha condiviso questa valutazione e l’organismo parlamentare ha quindi deliberato la richiesta formale al Governo di predisporre la relazione tecnica prevista dal Regolamento.

L’iter del provvedimento resta ora sospeso in attesa dei chiarimenti sulle stime di gettito derivanti dall’aumento del prelievo sul gioco. Solo dopo questa verifica sarà possibile comprendere se il sostegno economico alle edicole potrà reggersi su una copertura giudicata sostenibile dal punto di vista dei conti pubblici.

Di seguito il testo del ddl recante: Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie il cui articolo 9 reca le Coperture finanziarie.