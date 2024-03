Senato: il Consiglio d’Europa invia la raccomandazione sulle dipendenze tra i minori, compreso il gioco d’azzardo online

Spetta agli Stati membri garantire il diritto dei minori a godere del miglior stato di salute possibile, anche adottando misure di prevenzione delle dipendenze comportamentali e da sostanza.

Queste la parole del Consiglio d’Europa – nella Raccomandazione che approda al Senato della Repubblica – che richiama la risoluzione sulla “Prevenzione dei comportamenti di dipendenza nei bambini” richiamando il ruolo degli Stati membri e plaudendo al lavoro svolto dal Gruppo Pompidou. Il Consiglio evidenzia la necessità di ridurre la disponibilità di droghe illegali, nonché prevenire la dipendenza da Internet e dal gioco d’azzardo online, tra le attività prioritarie del Gruppo Pompidou per il periodo 2023-2025.

“Le difficoltà socioeconomiche – si legge – sono una delle principali fonti di stress per i bambini e quindi una causa del consumo di droga e di altri comportamenti di dipendenza”. L’Assemblea ricorda il suo lavoro sulla povertà, ed esorta il Comitato dei Ministri a dare piena attuazione alla raccomandazione in modo da raggiungere, in Europa, l’obiettivo globale di sradicare la povertà estrema entro il 2030.

L’Assemblea raccomanda che il Comitato dei Ministri incarichi il settore intergovernativo del Consiglio d’Europa di elaborare strumenti per sensibilizzare i minori sulle conseguenze di un uso eccessivo o che crea dipendenza di strumenti e applicazioni digitali, comprese le scommesse e il gioco d’azzardo online, come parte dell’attuazione della sua Strategia per i diritti dell’infanzia 2022-2027.

L’Assemblea ritiene opportuno sviluppare reti regionali in Europa e oltre e estendere il lavoro svolto nel contesto del Progetto Mediterraneo di Indagine Scolastica sull’Alcol e le Altre Droghe (MedSPAD) a tutti gli Stati membri del Gruppo Pompidou, rendendolo così possibile analizzare in modo più ampio le caratteristiche nazionali specifiche del consumo di sostanze e dei comportamenti a rischio da parte degli adolescenti. Raccomanda pertanto al Comitato dei Ministri di incaricare gli organi direttivi del Gruppo Pompidou di istituire un processo di indagine più ampio, che copra tutti i comportamenti di dipendenza, possibilmente per regione, in modo da consentire agli Stati di scambiare buone pratiche basate su indicatori comuni riguardanti gli adolescenti.

