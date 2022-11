Senato. De Poli (Udc) presenta ddl su installazione apparecchi da gioco

Il senatore dell’UdC Antonio De Poli ha presentato al Senato della Repubblica in disegno di legge recante “Modifiche all’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di installazione e di impiego di apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo nei locali pubblici. Il ddl 266, presentato il 27 ottobre non è ancora stata assegnata alle commissioni competenti.

PressGiochi