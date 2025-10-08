Senato, DDL sul sovraindebitamento: previsto aumento del Preu su slot e Vlt e nuova tassa sulla fortuna

È iniziato ieri l’esame in commissione al Senato del disegno di legge n.1434 recante “Norme sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento” presentato dalla senatrice Tajani (PD) ed altri.

Il contenuto del DDL – assegnato alla Commissione Giustizia del Senato – è stato illustrato dalla relatrice del provvedimento, la senatrice Erica Stefani (LSP-PSd’Az).

Il Capo II (articoli 4-9) definisce i“Servizi di consulenza sul debito”.

In particolare, “l’articolo 4 delinea le caratteristiche generali dei servizi di consulenza sul debito, che devono essere erogati nel rispetto dei principi di indipendenza, professionalità, gratuità per il fruitore e universalità di accesso. L’assistenza mira a garantire al soggetto finanziato la piena comprensione dei rischi connessi alla stipula di un contratto di credito e a sviluppare una consapevolezza critica del rapporto tra la propria situazione patrimoniale e la capacità di rimborso del debito. La copertura dei costi del servizio di consulenza sul debito è garantita dall’utilizzo di fondi pubblici e privati erogati dalle principali categorie di creditori dei soggetti sovraindebitati, quali banche, intermediari finanziari e gestori delle scommesse e del gioco d’azzardo.

La definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell’attività di consulenza è demandata ad annuali decreti del Ministero della giustizia”.

Di interesse per il settore dei giochi anche l’articolo 13 del DDL, di cui si riporta il testo integrale:

“CAPO V

NORME FINANZIARIE Art. 13. (Copertura finanziaria) 1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 250,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2. 2. A decorrere dall’anno 2026: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura dell’8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, è fissato al 12,25 per cento; e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del citato direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, è fissato al 12,25 per cento”.

PressGiochi