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DDL sulle dipendenze: M5S e PD chiedono l’inclusione della ludopatia nei percorsi di recupero per i detenuti

In Commissione Giustizia del Senato, è iniziato l’esame del DDL recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”. Sono stati presentati dal Partito

06 Maggio 2026

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In Commissione Giustizia del Senato, è iniziato l’esame del DDL recante “Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti”.

Sono stati presentati dal Partito e dal Movimento 5 Stelle alcuni emendamenti per includere anche la ludopatia tra le dipendenze considerate ai fini dell’accesso ai percorsi di recupero e alle misure previste dal provvedimento.

Di seguito si riportano integralmente gli emendamenti presentati.

1.8 – Lopreiato (M5S)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti o ludopatici alle strutture sanitarie pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei posti disponibili nelle predette strutture nonché per potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti o alcoldipendenti o ludopatici è autorizzata la spesa massima di 19.436.250 di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Ai relativi oneri pari a 19.436.250 di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.11 – Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini (PD)

Al comma 1, capoverso «Art. 94-ter», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o alcoldipendente» inserire le seguenti: «o ludopatica».

 

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