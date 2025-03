Senato. DDL del PD sulle dipendenze, previste misure anche per il contrasto al gioco patologico

I senatori Zambito, Rando, Zampa, Camusso, Furlan,Basso, La Marca, Martella, Parrini, Sensi e Valente del Partito Democratico hanno presentato un nuovo DDL denominato “ Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e altre disposizioni in materia di riorganizzazionee rilancio della governance dei servizi integrati pubblici e privati accreditati per le dipendenze”.

Si legge nel testo: “Appare inoltre necessario reinvestire sulla immissione di nuovo personale nei servizi dei SerD e delle comunità terapeutiche, in numero almeno pari a quello che si era riusciti a inserire con la citata legge n.45 del 1999, per affrontare le sfide nuove delle dipendenze sia da sostanze che comportamentali, comprese quindi quelle tecnologiche, legate al gioco d’azzardo e ai disturbi alimentari”.

L’articolo 1, in particolare, nell’ambito della rivisitazione della governance prevista dal testo unico sulle dipendenze, assegna un ruolo centrale al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione di contrasto alle dipendenze e, soprattutto, all’Osservatorio permanente di contrasto alle dipendenze. L’Osservatorio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito ulteriore di promuovere soprattutto il carattere integrato dei percorsi terapeutici, socio-riabilitativi ed educativi e la presa in carico globale delle persone soggette a dipendenza. Non ha pertanto più solo funzioni di raccolta ed elaborazione di dati,ma svolge un ruolo di governance specialistica a supporto delle principali decisioni degli organi istituzionali, attraverso una presenza al suo interno anche di esponenti delle reti sia delle società scientifiche sia del privato sociale accreditato.

“All’articolo 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, di seguito denominato:«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, la parola: «antidroga»è sostituita dalle seguenti: «di contrasto alle dipendenze»;

b)al comma 5, le parole: «politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «politica generale di presa incarico globale della persona con problematiche di dipendenza sia da sostanze che da comportamenti, di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno e internazionale nonché di contrasto alla diffusione delle dipendenze comportamentali, in particolare nel gioco d’azzardo e attraverso la rete»”.

