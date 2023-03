Senato. Croatti (M5S): “Attenzione a non riaprire la porta al gioco d’azzardo”

“Ma è moralmente accettabile che lo Stato costituisca un artificio per spingere le persone verso il gioco d’azzardo? Tutto questo non ha implicazioni riguardo al cuore della democrazia?” A chiederlo

A chiederlo in Aula al Senato è il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti che rivendica l’impegno del suo gruppo contro il tema dei giochi: “L’azzardo mette a repentaglio i valori più importanti della persona, della società e del diritto dello Stato. Io sono orgoglioso – afferma – del fatto che il MoVimento 5 Stelle si sia occupato di questo tema in maniera forte nei decreti dignità, con cui è stato introdotto il divieto della pubblicità del gioco d’azzardo nelle televisioni, soprattutto per tutelare i nostri giovani. Ma queste sirene sono facili da intercettare. Sono sirene che, da una parte, arrivano allo Stato, che fa incassi faraonici; ma, dall’altra parte, è molto più difficile capire qual è la difficoltà dentro le famiglie, di coloro che giocano, qual è il problema delle persone che, prima di intraprendere un percorso sanitario, rovinano se stessi, la famiglia, e le persone vicine a loro.

Sono molto preoccupato da alcuni emendamenti che continuo a vedere presentare in quest’Aula e nelle Commissioni, con i quali si riapre la porta al gioco d’azzardo. C’è una precisa intenzione di spegnere i riflettori su una delle più grosse criticità del nostro Paese e le leggi non sono abbastanza in linea.

Da parte nostra, ci sarà la massima attenzione nel difendere il lavoro che abbiamo fatto con il decreto dignità per proseguire la lotta all’azzardopatia. Spero che riusciremo, collaborando tutti insieme, a rinunciare a questa leadership mondiale in fatto di jackpot e spero che sia uno sforzo trasversale di questa Assemblea” ha concluso.

