Senato. Commissioni su PNRR: “Efficientare attività per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”

Occorre prevedere l’ampliamento e il rafforzamento dei servizi per la salute mentale, inclusi quelli dedicati alla cura del disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, soprattutto a seguito della pandemia, e dare sostegno nei contesti di fragilita`, cronicita` e disabilita`, rivedendo i Pianinazionali specifici. Occorre individuare un programma specifico per l’efficientamento delle attivita` in materia di prevenzione e cura delle dipendenze patologiche, tra cui alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope, e gioco d’azzardo patologico. Occorre finanziare campagne per la promozione di stili di vita corretti a partire dalle scuole e rilanciare la medicina scolastica come sistema di prevenzione, anche delle epidemie, progettando un sistema di sorveglianza attiva sul territorio supportata da sistemi tecno-logici avanzati.

Lo fa sapere la Commissione Bilancio e Politiche dell’Unione europe intervenendo con un proprio parere positivo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza .

