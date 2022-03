Senato, Comm. Inchiesta gioco: in audizione il prof. Marco Spallone

Prosegue il lavoro presso la Commissione monocamerale di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. Giovedì 24 marzo verrà audito il professore Marco Spallone, docente di economia degli intermediari finanziari presso l’università “G. D’annunzio” di Pescara.

Sarà l’occasione probabilmente anche per affrontare i temi e i problemi relativi ai rapporti tra istituzioni finanziari e gioco pubblico che rappresenta una delle principali questioni che la prossima riforma del settore dovrà risolvere.

“Il settore è maturo e ulteriori aumenti dei prelievi fiscali sarebbero da soli in grado di metterne a rischio la sostenibilità economica. I margini ridotti dal fisco e la remunerazione degli investimenti resa incerta da una regolazione territoriale disorganica rappresentano una combinazione pericolosa per il futuro. Oltre a scoraggiare ulteriori aumenti della tassazione, si rende necessario, quindi, trovare una soluzione che permetta ai territori di fare fronte ai costi sociali del gioco senza che se ne consideri quasi obbligatoria l’espulsione”. E’ quanto aveva dichiarato il professor Spallone nel luglio del 2018 in occasione dell’Assemblea pubblica di Sistema Gioco Italia.

