Senato, atto di indirizzo su obiettivi politica fiscale 2026-2028: stretta su evasione e lotta al gioco illegale

È arrivato al Senato l’Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle

È arrivato al Senato l’Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l’attività delle agenzie fiscali (anni 2026-2028) presentato dal Ministro dell’economia e delle finanza Giancarlo Giorgetti, già comunicato alla Presidenza lo scorso 25 febbraio.

“Prevenzione degli inadempimenti fiscali e contrasto all’evasione – I controlli saranno aumentati anche nel settore doganale, delle accise e dei giochi, con particolare riguardo a quei fenomeni maggiormente pericolosi, come: i) i casi di evasione totale dei dazi, sottofatturazione e frodi IVA all’importazione, attuate anche attraverso piattaforme digitali (dichiarazioni di modico valore nel settore dell’e-commerce), all’uopo utilizzando anche i dati della fatturazione elettronica; ii) l’evasione dell’IVA e delle accise su prodotti energetici e tabacchi lungo la filiera produttiva e commerciale; nonché iii) le varie forme di frodi nel settore dei giochi e di scommesse illegali, comprese quelle effettuate attraverso punti di raccolta “misti””, si legge nell’atto.

Legalità negli ambiti di competenza – Al fine di presidiare le esigenze di legalità negli ambiti di competenza dell’Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo alle operazioni doganali, a quelle del settore delle accise, dei tabacchi, nonché al settore dei giochi pubblici, comprese quelle dirette a contrastare fenomeni criminali connessi, nonché contrastare l’economia sommersa, saranno perseguite prioritariamente le seguenti linee di intervento:

elevare la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e assicurare un ambiente di gioco sicuro e responsabile, combattendo il gioco illegale, proteggendo i soggetti vulnerabili e ponendo particolare attenzione alle attività funzionali a rendere effettivo il divieto di gioco da parte dei minori.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – L’Agenzia favorisce la crescita economica facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali e adotta iniziative volte a contrastare l’evasione fiscale, le frodi e gli illeciti extratributari negli ambiti di competenza a essa attribuiti dalle norme primarie. Inoltre, assicura un’azione di presidio nel settore dei giochi e delle accise, con una concomitante azione di contrasto al gioco illegale, al contrabbando doganale e alla sottrazione all’accertamento dell’accisa sui prodotti energetici e alcolici nonché sui tabacchi lavorati e dell’imposta di consumo sugli altri prodotti correlati. Essa, in coerenza con le indicazioni governative, adotterà una strategia volta a semplificare i rapporti con gli operatori economici, promuoverne la compliance volontaria e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di recupero di gettito da prevenzione e controllo previsti dal PSB, anche attraverso la realizzazione di un sistema regolatorio pienamente rispondente ai principi di semplificazione, razionalità ed efficienza, che rappresentano le linee guida fondamentali per contrastare l’evasione e la mala gestio, altresì nella prospettiva di favorire la competitività delle imprese italiane e l’attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale.

Le riforme in atto e il rafforzamento delle evoluzioni tecnologiche con la contestuale acquisizione e miglioramento della strumentazione già in uso da parte dell’Agenzia, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale – da attuare nel rispetto della protezione dei dati personali e sotto il controllo umano – consentirà al Paese il raggiungimento di elevati standard di competitività. Le tecnologie innovative costituiscono un passo fondamentale verso un sistema doganale, delle accise e dei giochi più efficiente nel quale l’Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo centrale.

Più nello specifico, essa fornirà il contributo di propria competenza ai fini del conseguimento delle strategie delineate nel presente atto e, in particolare, si impegna ad adottare le soluzioni tecniche e organizzative finalizzate a realizzare gli obiettivi contenuti nelle aree strategiche di intervento.

AREA GIOCHI – Per quanto riguarda il settore dei giochi saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

servizi giochi – Fornire agli operatori il supporto necessario per l’applicazione della disciplina nel settore dei giochi e curare la relativa attività provvedimentale e amministrativa: l’Agenzia assicurerà la fruizione del gioco pubblico nell’ambito di un contesto: regolamentato, di un ambiente tecnologicamente avanzato e costantemente monitorato, nonché il miglioramento dell’attività provvedimentale e amministrativa per l’istituzione, la regolamentazione e lo svolgimento dei singoli giochi e, più in generale, per la regolazione del settore. In coerenza con le nuove disposizioni in tema di riordino del gioco pubblico (decreto legislativo n. 41 del 2024), l’Agenzia fornirà, inoltre, il proprio contributo per lo sviluppo di un gioco sicuro e responsabile, garantendo la trasparenza e la qualità dell’offerta dei giochi pubblici e l’unitarietà della gestione su tutto il territorio nazionale, in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Garantirà, infine, il supporto tecnico all’elaborazione della normativa in materia e la tempestiva predisposizione delle determinazioni direttoriali di attuazione delle norme di rango primario; controlli giochi – Assicurare i controlli e la vigilanza nel settore dei giochi: a tal fine, l’Agenzia consoliderà il presidio degli esercizi che svolgono attività nel settore del gioco e rafforzerà l’attività di contrasto e repressione del gioco illegale e minorile, anche attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza, affinando gli strumenti di analisi del rischio e aumentando il numero dei controlli e, quindi, elevando il livello di sicurezza e di presidio della rete del gioco pubblico anche online.

GUARDIA DI FINANZA – Nei settori doganale, delle accise e del gioco pubblico, rafforzerà le sinergie con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, quale Autorità doganale e parte integrante dell’Amministrazione doganale italiana, amplierà e valorizzerà ulteriormente il patrimonio informativo a disposizione, in funzione dell’elaborazione di analisi di rischio volte a consolidare i livelli di sicurezza e di competitività del sistema doganale italiano, garantendo, al contempo, un efficace presidio contro i traffici illeciti transnazionali, anche attraverso controlli sulla circolazione delle merci, dei prodotti sottoposti ad accisa e imposte sui consumi, comparti, questi ultimi, in cui rivolgerà una particolare attenzione alle infiltrazioni della criminalità economica ed organizzata.

Inoltre, in qualità di autorità nazionale competente per i controlli doganali sul commercio internazionale della fauna e della flora minacciate di estinzione, intensificherà i rapporti di collaborazione con i competenti organi collaterali esteri, con le Agenzie preposte alla cooperazione e con le amministrazioni responsabili dell’attuazione della specifica disciplina. In materia di gioco pubblico, oltre alla verifica del corretto adempimento delle prescrizioni di carattere fiscale, garantirà un costante presidio anche a fini antiriciclaggio, allo scopo di scongiurare il reimpiego di proventi illeciti nel settore nonché il contrasto, anche in tale ambito, di ogni forma di infiltrazione della criminalità economica ed organizzata.

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