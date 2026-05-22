Seminario EL/WLA “Fiducia nel gioco, integrità nelle scommesse sportive”: focus su match-fixing, IA e innovazione tecnologica

L’edizione 2026 del seminario congiunto EL/WLA sulle scommesse sportive ha riunito 92 partecipanti provenienti da 25 Paesi di cinque continenti. Con il tema “Fiducia nel gioco: integrità nelle scommesse sportive”, il seminario ha esplorato come regolamentazione, innovazione e cooperazione internazionale possano rafforzare l’integrità e plasmare il futuro delle scommesse sportive. Come da tradizione, il seminario è stato organizzato in concomitanza con un importante evento sportivo internazionale. Quest’anno i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere alla finale di UEFA Europa League, con 37.500 tifosi che hanno riempito lo stadio Beşiktaş.

Poiché il calcio rappresenta il principale motore del mercato globale delle scommesse, questo evento ha ricordato con forza quanto sport, integrità e regolamentazione siano strettamente intrecciati e quale responsabilità abbia il settore regolamentato nella protezione di entrambi.

ANTIRICICLAGGIO – Il seminario ha presentato le migliori pratiche AML (antiriciclaggio) provenienti da Europa e Asia. I case study di Svenska Spel, Sisal e Hong Kong Jockey Club hanno dimostrato come identificazione dei clienti, monitoraggio delle transazioni e controlli basati sul rischio contribuiscano a prevenire i crimini finanziari sostenendo al contempo il gioco responsabile. Le discussioni hanno evidenziato la necessità di una cooperazione continua tra operatori, regolatori, fornitori di pagamento e autorità di contrasto per affrontare rischi sempre più sofisticati.

I case study sono stati seguiti da un vivace panel sull’evoluzione e le sfide dell’AML, moderato da Luca Esposito Poleo, Executive Director della WLA, che ha condiviso la stessa convinzione: la lotta contro il crimine finanziario è uno sforzo collettivo che coinvolge operatori, regolatori, fornitori di pagamento e forze dell’ordine.

IA e INNOVAZIONE – I partecipanti hanno esplorato il modo in cui l’innovazione tecnologica sta trasformando le scommesse sportive. Tra i temi affrontati: la crescita degli ecosistemi di piattaforme, dei prediction market e dei servizi guidati dall’intelligenza artificiale. I relatori hanno evidenziato sia le opportunità sia le sfide create dall’AI, sottolineando l’importanza di una governance solida e della supervisione umana man mano che i nuovi strumenti diventano sempre più integrati nei prodotti, nelle operazioni e nei processi decisionali.

Tracciare il confine contro le scommesse illegali – Questa sessione ha esaminato nuovi approcci per misurare la dimensione del gioco online illegale, il ruolo della Convenzione di Macolin del Consiglio d’Europa e le strategie operative utilizzate in Uruguay e Marocco per contrastare gli operatori non autorizzati.

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