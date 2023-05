SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, LO SPETTACOLO DI MILAN-INTER SU STARCASINÒ BET: CON QUOTE DA STAR IL GOL DI OLIVIER GIROUD PAGA 10,00

Il momento clou è arrivato: iniziano stasera le semifinali di Champions League, dalle quali usciranno le due squadre che si contenderanno il trofeo il 10 giugno a Istanbul. Si inizia con le sfide di andata e ben due italiane in campo: Inter e Milan si daranno battaglia nell’Euroderby che vale una stagione. Si prospetta un San Siro caldissimo e StarCasinò Bet ha studiato un’imperdibile special promo per l’occasione: è attiva Quote da Star, grazie alla quale è possibile puntare la rete di Olivier Giroud contro l’Inter con la quota maggiorata a 10,00. Questa imperdibile promozione è riservata a tutti i giocatori che effettuano la loro prima scommessa in assoluto su StarCasinò Bet entro le 21:00 di mercoledì 10 maggio 2023 e sarà valida solo con una puntata di almeno 5€ sulla marcatura dell’attaccante rossonero.

Domani sera alle ore 21:00 lo stadio Meazza apre le porte per il quinto derby europeo tra Milan e Inter: nei quattro precedenti in competizioni UEFA i rossoneri risultano imbattuti grazie a due vittorie e due pareggi. L’ultima sfida risale alla semifinale della stagione 2002/03, quando il Diavolo ha conquistato la finale grazie alla regola del gol in trasferta (1-1 il risultato complessivo). Considerando tutte le competizioni, in questa stagione le due squadre si sono già incontrate tre volte: si conta una vittoria rossonera in campionato e due vittorie nerazzurre, una in Supercoppa e una in Serie A. Riusciranno gli uomini di Pioli a pareggiare i conti? La vittoria del Milan è data a 3,00, quella dell’Inter a 2,55 mentre il pareggio è quotato a 3,15.

Le quote nel dettaglio:

Martedì 9 maggio:

3,15 REAL MADRID, 3,70 pareggio, 2,23 MANCHESTER CITY

Mercoledì 10 maggio:

3,00 MILAN, 3,15 pareggio, 2,55 INTER

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

