Sei nuove slot su Betsson: tra avventure, divinità e ritmi retrò, ogni spin è un mondo da scoprire

Betsson continua a espandere il proprio palinsesto con sei nuove slot capaci di conquistare ogni tipo di giocatore. A partire dal 16 luglio, infatti, saranno disponibili sulla piattaforma: Big Bamboo, Henry the Ape, Cats of Olympuss, Big Bite, Retro Tapes e Mad Blast. Si tratta di sei titoli sviluppati da Push Gaming ricchi di adrenalina, originalità e meccaniche di gioco innovative.

Big Bamboo porta i giocatori in una foresta di bambù ricca di misteri orientali. Con simboli misteriosi, moltiplicatori e una modalità Bonus che può trasformarsi in un’esplosione di premi, questa slot a 5 rulli promette fino a 50.000x la puntata grazie alla sua alta volatilità.

Con Henry the Ape, si cambia ambientazione: la giungla diventa il regno di un simpatico gorilla reale, protagonista di una slot piena di humour, wild espandibili e free spins. Un’avventura esotica che mixa ironia e possibilità di vincita su una griglia dinamica.

Cats of Olympuss unisce mitologia e felini divini in un titolo brillante con grafiche curate e funzioni speciali, tra cui free spins e moltiplicatori casuali. Una slot che trasforma ogni spin in una battaglia tra dee-gatte e premi celestiali.

Big Bite è una slot frizzante e divertente dove l’ambientazione da fishing show incontra funzioni a sorpresa e un gameplay accessibile, ideale per chi cerca intrattenimento puro con ottime potenzialità di vincita.

Per i nostalgici c’è Retro Tapes, che riporta gli anni ’80 su rulli pieni di audiocassette colorate. La meccanica Cluster Pays e la funzione Magnet garantiscono combinazioni coinvolgenti, mentre il ritmo funky trasforma ogni partita in un viaggio musicale.

Infine, Mad Blast catapulta i giocatori in un laboratorio esplosivo, con uno scienziato pazzo che attiva funzioni imprevedibili: wild impazziti, reazioni a catena e una modalità bonus ad alto rischio e rendimento.

PressGiochi