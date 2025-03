SEED + Palermo: ADM ha ospitato il primo seminario sulla nuova strategia di gestione del rischio comune dei Balcani Occidentali

L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha coordinato, in collaborazione con la Direzione Territoriale della Sicilia, un seminario con il CEFTA, area di libero scambio che riunisce

L’incontro ha visto la partecipazione di esperti provenienti dalle Amministrazioni doganali di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Moldavia con le quali ADM collabora da anni per l’armonizzazione e la digitalizzazione delle procedure doganali attraverso la piattaforma informatica SEED.

Il seminario ha riguardato la negoziazione di una strategia comune in ambito di risk management per il periodo 2025-2028 con l’adozione delle migliori pratiche in uso a livello europeo e internazionale e un focus particolare sulla digitalizzazione, con l’obiettivo di garantire l’allineamento delle Amministrazioni doganali agli standard comunitari ponendosi così nel percorso di avvicinamento della Regione all’Unione Europea

Durante la visita è stato, inoltre, approfondito il tema dell’AEO e si è svolta una visita presso l’Ufficio delle Dogane di Palermo dov’è stato possibile mostrare l’utilizzo pratico delle apparecchiature scanner e del laboratorio chimico in uso presso ADM.

“L’integrazione doganale dei Paesi dei Balcani Occidentali è un elemento insostituibile per favorire la stabilizzazione e il progresso economico” ha affermato il Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Min. Plen. Andrea Mazzella “e l’ADM è impegnata a coordinare questo processo”.

