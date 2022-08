Se siete dell’Acquario è meglio che non giochiate!

Tra le tante indagini statistiche che fioccano riguardo il gambling, quella della britannica Gamblinghazard è probabilmente la più stravagante: analizzando un elenco di quasi 3.000 vincitori di jackpot nel Regno Unito nel corso di quest’anno, ne ha individuato le date di nascita per determinare quali segni zodiacali vincono di più. Lo studio ha rilevato che il Capricorno è il segno zodiacale più fortunato, con 317 persone che nel 2022 hanno ottenuto una vincita di oltre $ 20.000. I nati sotto il segno dello Scorpione sono al secondo posto con 278 vincitori; terzi quelli del segno del Leone con 272 vincite. Acquario, Gemelli e Toro (nell’ordine) sono gli ultimi in classifica, rispettivamente con 211-195-191 vincite.

Per quanto riguarda l’importo delle vincite, i nati sotto il segno dei Pesci sono i più fortunati, avendo vinto $ 14,5 milioni quest’anno. Seguono in graduatoria i Leone con $ 12,4 milioni e i Bilancia con $ 12,2 milioni, Sagittario, Acquario e Cancro sono i segni meno baciati dalla fortuna, in questo senso.

La segnalazione conclusiva è che l’Acquario è l’unico segno zodiacale ad essere tra i meno fortunati sia per numero di vincitori che per quantità di denaro vinta. Perciò, i nati dal 20 gennaio al 18 febbraio se ne facciano una ragione: forse è meglio che si dedichino a qualche altra attività!

Pressgiochi