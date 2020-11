Scudetto, la Juventus resta la favorita a 3.00

La settima di campionato è stata archiviata con risultati non scontati e gli esperti di Sisal Matchpoint hanno aggiornato le quote delle favorite per la vittoria dello scudetto. Al primo posto si conferma la Juventus, i bianconeri si sono fatti rimontare dalla Lazio nei minuti di recupero e quest’anno non hanno iniziato la stagione brillando come ci avevano abituato negli ultimi anni. Con Pirlo alla sua prima esperienza da allenatore, la Juventus sta viaggiando a corrente alternata ma i bookmaker continuano a dargli fiducia, lo scudetto si gioca a 3.00. Anche l’Inter sta trovando qualche difficoltà, l’ultimo pareggio in campionato nello scontro diretto con l’Atalanta ha alzato la quota sul tricolore nerazzurro, che è passato da 3.50 a 3.75, ma per il momento la squadra di Conte resta l’alterativa più valida ai bianconeri.

Il Milan, nonostante il pareggio in extremis con il Verona, mantiene la testa della classifica in solitaria e si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione. Lo scudetto dei rossoneri è proposto a 6.00, alla stessa quota di un’altra squadra che si candida a grande protagonista di questa stagione, il Napoli di Gattuso, in discesa rispetto al 7.50 della scorsa giornata. L’Atalanta perde quota, il tricolore degli uomini di Gasperini sale a 9.00 mentre crolla la quota della Roma, che da 50.00 passa a 20.00. Impossibile non menzionare il Sassuolo, la sorpresa di questo campionato, secondo in classifica a 2 punti dal Milan. In un campionato in cui può succedere di tutto, anche i neroverdi si candidano alla vittoria dello scudetto: a inizio stagione l’opzione era a 300.00, ma gli emiliani stanno scalando posizioni di giornata in giornata e oggi un clamoroso tricolore del Sassuolo è proposto a 66.00.

PressGiochi