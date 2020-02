Scudetto, è lotta a tre: Juventus-Inter e Lazio in un punto

Erano anni che la Serie A non si faceva così avvincente. Dopo la sconfitta della Juventus a Verona, la clamorosa rimonta dell’Inter nel derby milanese e la vittoria della Lazio a Parma, la classifica ci regala le tre squadre in lotta per lo scudetto divise da un solo punto. L’Inter aggancia la Juventus in vetta, con la Lazio incollata ad un solo punto di distanza. Gli esperti di Sisal Matchpoint continuano a favorire la squadra di Sarri per la vittoria del campionato, ma la quota per il tricolore bianconero sale da 1.50 di una settimana fa a 1.75, mai così alta da inizio stagione.

La quota scudetto dell’Inter scende da 4.00 a 3.00, in lieve calo anche il trionfo della Lazio, da 6.00 a 5.50, che però resta il meno probabile. Ancora credono nella Juventus gli scommettitori, per il 55% Sarri riuscirà a portare nella Torino bianconera il nono scudetto consecutivo.

PressGiochi