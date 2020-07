Scozia. Il Governo annuncia la data indicativa per la riapertura di casinò e sale giochi

Il Primo Ministro scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato una data provvisoria, il24 agosto, per la riapertura di casinò, sale giochi e sale da bingo nel paese. Il programma fa parte di una serie di “date indicative” previste per la riapertura di diversi tipi di attività man mano che la Scozia continua a passare alla terza fase dell’allentamento diviso in quattro fasi delle restrizioni di blocco, che richiede alle persone di indossare maschere facciali e mantenere due metri di distanza in pubblico. La data può essere cambiata se il Governo deciderà che i casi COVID-19 siano troppi. Casinò, sale da bingo e sale giochi saranno in grado di aprire a condizione che introducano misure igieniche avanzate e il distanziamento sociale. I negozi di scommesse, riaperti il ​​29 giugno, potranno riaccendere le macchine da gioco dalla stessa data. Il Consiglio di scommesse e gioco aveva fatto pressioni affinché il Governo si impegnasse a fissare una data per consentire la riapertura degli 11 casinò scozzesi. Insieme, i casinò danno lavoro a circa 800 persone.

L’amministratore delegato della BGC, Michael Dugher, ha dichiarato: “I casinò hanno dimostrato il loro impegno nel garantire la sicurezza del loro personale e dei loro clienti ed è grandioso che ciò sia stato riconosciuto dal Governo scozzese. Sono anche molto lieto che abbia ascoltato le nostre preoccupazioni in merito al fatto che i negozi di scommesse debbano spegnere le loro macchine da gioco. È fantastico che torneranno di nuovo dal 24 agosto”.

PressGiochi