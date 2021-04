Scozia. Alle sale bingo sostegni per 50mila £

Le sale bingo indipendenti in Scozia possono fare offerte per sovvenzioni fino a £50mila, offrendo un’ancora di salvezza ai numerosi operatori che sono stati chiusi per le attività da marzo 2020. Il sostegno finanziario arriva a seguito delle campagne Save Scottish Bingo e Bingo is my Lifeline hanno sensibilizzato sulla difficile situazione dell’industria del bingo in Scozia. Le preoccupazioni per il futuro delle sale bingo sono aumentate dopo che l’industria ha ricevuto pochissima assistenza nell’ultimo anno, mentre altre aree dell’ospitalità hanno ricevuto sostegno finanziario. Mentre i costi del personale venivano sostenuti dal programma di permessi del governo britannico, non c’era nessun altro supporto disponibile per le sale bingo dal momento della chiusura nel marzo dell’anno scorso.

Ciò ha spinto il consigliere di Troup, Mark Findlater, a scrivere alla segretaria alle finanze Kate Forbes per chiedere aiuto, chiedendole di concedere lo stesso status di finanziamento discrezionale ricevuto dai cinema indipendenti. “Per molte persone, il bingo è un’attività sociale vitale. Il gioco è quasi secondario rispetto a questo, ma il luogo e l’ambiente accogliente e amichevole devono ancora essere presenti. Senza l’adeguato sostegno, potremo veder chiudere numerose sale bingo. Quindi al momento questo è un passo importante, meglio tardi che mai”, ha spiegato Findlater.

“Come risultato di migliaia di giocatori di bingo che hanno risposto alla nostra richiesta di supporto, la Bingo Association in Scozia è stata recentemente informata che la nostra campagna Bingo is my Lifeline ha avuto successo e tutte le sale bingo autorizzate in Scozia riceveranno una sovvenzione una tantum in riconoscimento delle difficoltà causate dalla loro chiusura prolungata nell’ultimo anno”, ha affermato Miles Baron, CEO di The Bingo Association in Scozia.

Le sale bingo in Scozia dovrebbero riaprire il 17 maggio.

PressGiochi