Scommesse virtuali: nel 2025 vincite per 2,95 mld euro

Le giocate effettuate sul circuito delle scommesse virtuali tra gennaio e dicembre 2025 ammonta a 3,478 mld di euro. Le vincite realizzate dai giocatori ammontano a 2.956 milioni, mentre la spesa complessiva realizzata, è di circa 522 milioni.

La raccolta delle scommesse virtuali in agenzia evidenzia nel 2025 un mercato di dimensioni molto rilevanti e fortemente concentrato su poche grandi province, con volumi nettamente superiori rispetto all’ippica e, in molti casi, comparabili a quelli delle scommesse sportive tradizionali. Napoli domina la classifica con oltre 554,3 milioni di euro raccolti, distanziando Roma (240,2 milioni) e Milano (209,9 milioni), a conferma del ruolo centrale delle grandi aree metropolitane e della forte attrattività del prodotto virtuale nel canale retail. Alle spalle del podio si collocano Palermo (160,4 milioni), Caserta (134,9 milioni), Torino (124,6 milioni), Bari (109,0 milioni) e Salerno (108,9 milioni), delineando un asse di raccolta particolarmente robusto nel Centro-Sud.

Nel complesso, i dati mostrano come le scommesse virtuali rappresentino uno dei segmenti più dinamici e concentrati del retail betting, con una forte polarizzazione territoriale e una marcata prevalenza delle grandi province urbane nel determinare l’andamento complessivo del mercato.

