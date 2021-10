Scommesse. Stop al prelievo della tassa Salvasport

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato ai concessionari autorizzati alla raccolta delle scommesse che “nel mese di agosto è stato raggiunto il limite massimo di 50 milioni di euro previsto per l’anno in corso”, per questo “per l’ultimo quadrimestre 2021 non sono dovute somme da accantonare”.

Ricordiamo che proprio nei primi provvedimenti adottati dal Governo Conte, Decreto rilancio, per far fronte alla pandemia, venne introdotta la tassa per supportare lo sport prelevando un 0,5% dalla raccolta delle scommesse. La norma stabiliva u prelievo di 40 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni nel 2021.

