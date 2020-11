Scommesse sportive, slitta al 10 dicembre il pagamento della tassa dello 0,5%

Il termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere relativo al periodo 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020, scadente, ai sensi dell’art.4 della determinazione direttoriale R.U. n.307276 del giorno 8 settembre 2020, il 30 novembre 2020 è differito al 10 dicembre 2020.

Lo stabilisce una determina del Direttore Generale Marcello Minenna che spiega come la totale sospensione della raccolta delle scommesse in rete fisica renda opportuno differire il termine di pagamento del primo versamento di quanto dovuto a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere.

