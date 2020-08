Scommesse sportive in agenzia: tra gennaio e luglio raccolta a 1,5 mld

1,504 mld di euro. A tanto ammonta la raccolta realizzata dall’industria delle scommesse sportive in agenzia nei primi sette mesi dell’anno. La spesa complessiva realizzata, secondo i dati elaborati da PressGiochi.it, è di circa 335,2 milioni, mentre le vincite ridistribuite ai giocatori sono state nel periodo considerato pari a 1.169 mln di euro.

A guidare la classifica delle città nelle quali si gioca di più come al solito è Napoli con 231 mln di raccolta, seguita da Roma e Milano, rispettivamente con 122 e 87 mln. Bolzano primeggia invece per raccolta media visto che ognuno dei suoi 24 punti vendita raccoglie oltre 239 mila euro.

PressGiochi