Scommesse sportive in agenzia: il lockdown nei primi cinque mesi costa il 64% della raccolta

Rimane sostanzialmente invariata la raccolta delle scommesse sportive in agenzia nei primi 5 mesi del 2020 secondo i dati elaborati da PressGiochi sui numeri pubblicati da ADM. Esattamente come aprile, anche a maggio si ferma a causa della chiusura delle locations e del gioco per l’emergenza coronavirus la raccolta a 993,2 milioni di euro, di cui 751,9 mln in vincite e circa 241,3 milioni di spesa effettiva.

Stando a questi dati, la raccolta di questi primi cinque mesi dell’anno perde più del 64% rispetto a quella realizzata nel 2019, quando era 2,1 miliardi di euro.

PressGiochi