Scommesse sportive. IGT si espande a Porto Rico

International Game Technology PLC ha annunciato oggi di aver ampliato le sue opportunità di mercato delle scommesse sportive a Porto Rico tramite un accordo pluriennale di tecnologia e servizi PlaySports con The Stadium LLC. The Stadium LLC possiede e gestisce WinIn, una società di intrattenimento con sede a Porto Rico che ha partnership con le principali società di eSports e la massima lega di baseball della regione, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, che prevede di espandersi nel mercato delle scommesse sportive recentemente regolamentato in Portorico.

Secondo i termini dell’accordo, la tecnologia IGT PlaySports ei servizi di consulenza commerciale alimenteranno tutti i futuri bookmaker online e al dettaglio di WinIn a Porto Rico.

“Mentre il mercato delle scommesse sportive a Porto Rico prende forma, WinIn è ben posizionata per offrire scommesse sportive online e al dettaglio di livello mondiale grazie alla nostra partnership tecnologica e di servizi con IGT”, ha affermato Grace Santana, Chief Operating Officer di WinIn. “La piattaforma PlaySports di IGT continua a dimostrare la sua capacità di adattarsi alle nuove opportunità di mercato e di offrire ai giocatori un’esperienza omnicanale senza soluzione di continuità di cui possono fidarsi”.

“IGT PlaySports ha una grande esperienza nell’aiutare operatori come WinIn a stabilire con successo scommesse sportive competitive nelle giurisdizioni di nuova regolamentazione”, ha affermato Joe Asher, presidente di IGT per le scommesse sportive. “La prospettiva di aggiungere Porto Rico come territorio con le scommesse sportive basate su PlaySports è un altro passo entusiasmante nel nostro sforzo di espandere ulteriormente la nostra presenza in tutto il Nord America”.

PressGiochi