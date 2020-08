Scommesse sportive. IGT firma accordo con Boyd Gaming Corporation

International Game Technology ha annunciato oggi di aver firmato un accordo a lungo termine sulla tecnologia delle scommesse sportive con il principale operatore di casinò statunitense Boyd Gaming Corporation.

In base ai termini dell’accordo, Boyd Gaming utilizzerà la piattaforma PlaySports di IGT per supportare le scommesse sportive al dettaglio di Boyd Gaming in tutto il Nevada, insieme alla sua app per lo sport mobile basata sul Nevada e al portale di scommesse sportive online. Inoltre, Boyd Gaming implementerà i self-service PlaySports Kiosks di IGT in tutte le sedi di gioco con sede in Nevada. IGT e Boyd Gaming adotteranno un approccio graduale per il lancio delle funzionalità e dei servizi associati a questo accordo tecnologico.

“IGT e Boyd Gaming creeranno un prodotto dinamico di scommesse sportive omni-channel che sicuramente si distinguerà in Nevada, la destinazione di scommesse sportive più matura e ad alto volume negli Stati Uniti”, ha affermato Enrico Drago, Vicepresidente senior di IGT PlayDigital. “La piattaforma PlaySports di IGT consente a Boyd Gaming di differenziare il suo prodotto di scommesse sportive in modi significativi che gli permetteranno attrarre nuovi giocatori e aumentare le entrate nel segmento”.

Oltre a offrire ai giocatori un programma di scommesse sportive più solido e progressivo, la piattaforma PlaySports consentirà a Boyd Gaming di offrire una migliore navigazione del sistema di backend e di aggiornare senza problemi i contenuti dell’app in linea con i dati in tempo reale e le tendenze delle scommesse. I giocatori potranno anche godere di una serie di nuove scommesse, funzionalità e comodità.

IGT e Boyd Gaming hanno intrattenuto una partnership per le scommesse sportive negli Stati Uniti dal 2018. Oltre al prodotto di scommesse sportive incentrato sul Nevada di Boyd Gaming, la piattaforma PlaySports alimenta le scommesse sportive di Boyd Gaming in Pennsylvania, Iowa, Indiana e Mississippi.

PressGiochi