Scommesse sportive. IGT e Maverick Gaming lanciano Play Maverick Sports in Colorado

IGT ha annunciato oggi che la sua piattaforma leader di PlaySports alimenterà le scommesse sportive al dettaglio nei tre casinò di Maverick Gaming con sede in Colorado così come le scommesse sportive interattive in tutto il Colorado tramite Play Maverick Sports.

Attraverso un accordo pluriennale con Maverick Gaming, IGT fornirà la sua comprovata soluzione chiavi in mano PlaySports, inclusi i chioschi PlaySports self-service di facile utilizzo, a Grand Z Casino e Johnny Z’s Casino a Central City, Colo. E Z Casino a Black Hawk, Colo.

La piattaforma IGT PlaySports, completa di una soluzione PAM (Player Account Management) completamente integrata, alimenterà anche l’app di scommesse sportive mobile “Play Maverick Sports” di Maverick Gaming.

PressGiochi