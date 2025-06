Scommesse sportive a quota fissa: nel 2024 giocati 19,8 mld di euro; Campania, Lombardia e Lazio le regioni dove si punta di più

Ma a quanto ammontano le giocate sulle scommesse sportive in Italia?

Dopo aver analizzato le dinamiche del gioco pubblico nel 2024, con uno sguardo approfondito all’offerta delle AWP e delle Videolotterie, prosegue il nostro viaggio attraverso i principali segmenti del comparto. Questa volta ci concentriamo sul mondo delle scommesse sportive a quota fissa, un settore che continua a registrare volumi significativi e a evidenziare una trasformazione ormai irreversibile verso il digitale.

Nel 2024, la raccolta complessiva sulle scommesse sportive ha sfiorato i 20 miliardi di euro, attestandosi precisamente a 19,8 miliardi. Di questi, ben 14,3 miliardi sono transitati attraverso il canale online, che da solo rappresenta il 72,35% del totale. Una differenza ormai abissale rispetto al canale fisico – fermo al 27,65% – che tende ad ampliarsi di anno in anno. Un dato che spiega, almeno in parte, la forte competizione per le nuove concessioni in corso di assegnazione, nonostante l’elevato costo richiesto agli operatori.

Vediamo nel dettaglio come si suddividono i numeri tra fisico e online:

Canale fisico : 5.479 milioni di euro raccolti, 4.524 milioni restituiti in vincite, per una spesa effettiva di 954 milioni .

Canale online: 14.338 milioni raccolti, 12.717 milioni restituiti, con una spesa netta di 1.621 milioni.

L’analisi conferma una migrazione strutturale dei giocatori verso l’online, non solo per una questione di accessibilità, ma anche per un’offerta sempre più ampia, dinamica e integrata con contenuti multicanale.

Come già fatto per la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, proseguiamo con le scommesse sportive a quota fissa con un focus dedicato alle regioni italiane che registrano i volumi più elevati. Anche in questo caso, l’attenzione è concentrata sulle prime nove regioni per raccolta, al fine di evidenziare le principali tendenze del mercato. I dati esclusivi rielaborati da PressGiochi su dati ADM offrono una panoramica dettagliata delle performance regionali nel 2024, distinguendo tra canale fisico e online, e mettendo in luce indicatori chiave come Raccolta, Ritorno in vincita, Spesa effettiva e percentuale media di Payout. Per la prima volta ADM rende disponibili le cifre della raccolta regionale online.

La Campania sopravanza nettamente tutte le regioni, ed è quella in cui la percentuale della raccolta sul canale fisico rispetto al totale è più alta. Nelle altre, l’online prevale per oltre il 70%, con un picco massimo in Veneto, che – fra le prime nove in classifica – è anche la regione con la raccolta globale più bassa (addirittura meno di un quarto rispetto alla Campania).

Questi dati sembrerebbero avallare l’ipotesi che l’online venga considerato il canale preferito, a prescindere dalla disponibilità di punti fisici sul territorio.

D’altra parte, le problematiche connesse alla carenza di luoghi fisici di scommessa hanno un loro forte peso. Il caso della Lombardia è lampante: delle 1.521 località conteggiate (1.502 comuni più alcune frazioni), più di un terzo (529) è sprovvisto di punti fisici di raccolta – o perlomeno di location gestite dai concessionari autorizzati – e in queste località il giocato online ammonta a € 384.940.263,81.

CANALE TERRESTRE

Il totale nazionale del giocato è di € 5.479.406.913,75 che, rapportato a una vincita globale di € 4.524.872.685,19, dà luogo a una percentuale di restituzione media dell’81,88.

Un aspetto interessante da evidenziare è la variabilità tra le regioni: considerando le prime nove per raccolta, gli scostamenti dalla media nazionale sono significativi. Il valore più basso si registra in Puglia, con un differenziale negativo di -2,33 punti, mentre il Lazio mostra la performance più alta, con +2,74 punti rispetto alla media italiana.

In termini di raccolta, la Campania si distingue nettamente, distaccando ampiamente la seconda classificata, la Lombardia. Sorprende, invece, la debole performance del Veneto, che chiude la graduatoria sia per il canale fisico sia per quello telematico.

CANALE ONLINE

Per la prima volta, ADM rende disponibili i dati sulla raccolta regionale delle scommesse a quota fissa tramite canale online. Il totale nazionale del giocato nel 2024 ammonta a € 14.338.900.933,35, mentre le vincite si attestano a € 12.717.025.908,17, per un differenziale di € 1.621.875.025,18. Ne deriva una percentuale media di restituzione pari all’88,69%.

Un dato che, se confrontato con l’81,88% registrato per le scommesse in agenzia, solleva interrogativi rilevanti, ai quali dedicheremo un approfondimento nel prossimo numero di PressGiochi MAG.

A causa delle disomogeneità nella rappresentazione dei dati 2022 del Libro Blu Adm, non è possibile effettuare un confronto diretto tra le due annualità. Tuttavia, è possibile tracciare alcune stime indicative: nel 2024 risultano giocati 19,818 miliardi di euro sulle scommesse a quota fissa, 4,655 miliardi sulle scommesse virtuali e 2,277 miliardi sul betting exchange. Il totale complessivo raggiunge così i 26,240 miliardi di euro, segnando un incremento di almeno il +19,26% rispetto alla raccolta classificata nel 2022 sotto la voce “gioco a quota fissa”.

Se invece si considera la voce più ampia di “gioco a base sportiva” – escludendo il modesto contributo dei concorsi pronostici – il totale del 2024 si attesta a 24,473 miliardi, con un aumento che si avvicina al +27% rispetto al 2022.

