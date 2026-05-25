Scommesse sportive a quota fissa, disponibile la versione bozza del protocollo di comunicazione PSQF 5.1

25 Maggio 2026 - 22:36
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile la versione bozza del protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.1. Rispetto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che è disponibile la versione bozza del protocollo di comunicazione per le scommesse sportive a quota fissa PSQF versione 5.1.
Rispetto alla versione precedente, introduce la seguente modifica:
Messaggio “Creazione avvenimento (7200,1)”: è ora richiesto l’invio in forma obbligatoria dell’identificativo univoco dell’avvenimento nativo del feed provider (fornitore dati) che lo ha generato, da trasmettere tramite l’attributo esteso avv_feed_provider (2506).
La versione 5.1 del protocollo di comunicazione PSQF sarà disponibile in ambiente di test a partire dal 4 giugno p.v.
Scarica protocollo di comunicazione PSQF versione 5.1
PressGiochi